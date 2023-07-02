以色列在叙利亚霍姆斯附近发动空袭

以色列/叙利亚

周日夜间，以色列从贝鲁特北部对叙利亚发动了空袭，瞄准的是受到叙利亚政府控制的该国中部霍姆斯市附近目标。以色列军方披露这次空袭是对来自叙利亚防空导弹的回应。叙利亚国家通讯社（SANA）则表示：该国防空系统击退了霍姆斯上空的导弹袭击。

Des décombres près de Damas en Syrie après une frappe israélienne, le 7 mars 2022.以色列袭击后，大马士革附近的瓦砾

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法新社引述叙利亚官方媒体的报道说：叙利亚防空系统在霍姆斯北部乡村上空拦截了数枚导弹，当地蒙受了一些“物质损失”。

以色列军方则在当地时间午夜之后发布一份声明，没有提及此前对叙利亚的空袭行动，声明指出：以色列军方注意到：叙利亚向以色列发射了一枚防空导弹。“导弹似乎在以色列领空爆炸”，不过，“迄今为止，当局尚未向以色列平民发出特别指示”，“事件的详细信息仍在查看中”。

数小时之后，以色列军方表示：该国战斗机轰炸了叙利亚一个防空炮台以及其他一些目标，以“回应当晚早些时候从叙利亚向以色列领土发射的防空导弹”。

6月14日，以色列曾在大马士革附近发动了另外一次空袭行动，造成一名叙利亚士兵受伤。叙利亚人权观察(OSDH)组织披露，这次袭击的目标是“亲伊朗武装分子的武器库”。

自2011年叙利亚战争爆发以来，以色列对叙利亚政府据点以及以色列的劲敌、大马士革的盟友-伊朗和真主党部队进行了数百次空袭。

以色列很少具体评论这些袭击事件，仅表示希望能够通过这些行动阻止伊朗在其家门口立足。

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