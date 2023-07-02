侵乌战给CIA良机？伯恩斯透露在俄中情报加重

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美国中央情报局局长伯恩斯今天表示，俄罗斯攻打乌克兰，这对俄罗斯总统普京产生“腐蚀”效果，俄罗斯领导阶层不满冲突的发生，这创造了中情局“世代难逢的好机会”。 中情局（CIA）局长伯恩斯透露，中情局建立一个专门针对中国的任务中心，对中国的活动预算也增加了1倍有余。

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据法新社今天报道称，美国中央情报局局长伯恩斯称，乌克兰战争腐蚀了普京给中情局赐有罕见良机。

中情局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）是在英国“迪奇利基金会”（Ditchley Foundation）发表谈话时表示，普京入侵乌克兰是当今国际秩序面临最直接、最尖锐的地缘政治挑战。

据伯恩斯指出，俄乌战争是莫斯科战略上的失败，不但暴露军事弱点、损伤经济，更促使北大西洋公约组织（NATO）变得更强大。

伯恩斯说：“对战争的不满将继续腐蚀俄罗斯领导阶层…这种不满，为中情局创造了世代难逢的好机会。” 伯恩斯还说，“我们不会白白浪费这个机会”。据他并指出，中情局最近在通讯软体Telegram上发文，让俄罗斯人知道如何透过“暗网”联系中情局。

伯恩斯的谈话焦点也提到中国，他表示中国是“唯一一个既有重塑国际秩序的意图，也愈来愈有经济、外交、军事和技术实力来这么做的国家”。

伯恩斯对中国国家主席习近平“国内日渐严厉的镇压与在国外的企图心”示警，并表示中情局已建立一个专门针对中国的任务中心，对中国的活动预算也增加了1倍有余。

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