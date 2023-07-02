欧盟议会香港监察促释放所有政治犯

国安法

中国 – 香港国安法实施三周年之际，欧洲议会香港监察团队和德国联邦议会香港监察团队于6月30日发表声明，要求中港立刻释放政治犯，并敦促欧盟制裁由于参与推动港版国安法的实施而侵犯香港人民基本权利的中港官员。

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据香港监察网站报导，欧洲议会香港监察团队6月30日致函欧盟委员会主席冯德莱恩，呼吁欧盟委员会和欧盟成员国继续努力，促成香港所有由于港版国法而遭羁押的政治犯获释，并迫使中港当局结束其依据所谓的港版国安法逮捕的人进行的政治审判。

该信还敦促欧盟委员会和理事会考虑追究中港官员在实施港版国安法方面的责任，审核他们在欧盟的资产，并在欧盟全球人权制裁体制下对他们实施实名制裁。欧洲议会香港观察团队于2020年成立，旨在协助支持香港的民主运动。

德国联邦议院跨党派香港监察团队也于周五发布新闻稿，谴责港版国安法对香港的公民社会和言论自由及新闻自由构成的威胁，呼吁港府释放所有的政治犯，停止其肆意迫害香港的民主社会的行为，并依据联合国人权事务委员会的建议废除港版国安法。

信中重申德国政府在严肃关注香港的局势，并为人权捍卫者提供安全避风港。22位德国联邦议会议员联署了此信。

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