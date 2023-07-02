过去4年与中国贸易谈判缺乏进展 欧盟大使深表遗憾

国际贸易

中欧 – 欧洲联盟（EU）各国试图让自身经济减少仰赖中国之际，欧盟驻中国大使庹尧诲2日对于过去4年与北京的贸易谈判缺乏“重大进展”表达遗憾，并称双方9月将举行高层级经济对话。

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西班牙驻华大使拉法尔·德斯卡亚·德·马萨雷多（His Excellency Mr. Rafael Dezcallar de Mazarredo）认为，乌克兰问题是决定欧盟与中国关系成败的问题”。

他表示，由于新疆穆斯林为主的地区存在人权分歧，经过七年的讨论，欧盟委员会暂停了让成员国和议会批准 2020 年底与中国达成的投资协议的努力。 此外，欧盟去年5月决定“重新调整”对中国的立场，以减少对中国的经济依赖，而此时北京被怀疑在乌克兰战争中给予莫斯科默许支持。 事实上，与北京最激烈的争端之一与中国在俄罗斯入侵乌克兰问题上的模糊立场有关。

欧盟驻华大使庹尧诲（Jorge Toledo ）透露说，欧中高层经济对话“最有可能在九月”举行。他还表示，中国对欧盟来说“既是合作伙伴，也是竞争对手，也是系统性竞争对手”。

德国六月中旬出台首份国家安全战略。这份国家安全战略实际上强调了中国试图“通过不同的方式重塑现有国际秩序，更具攻击性地宣称地区霸权和不断地采取与我们的利益和价值观相矛盾的行为”。 这份报告还表示，“中国是系统性伙伴、竞争者和对手。 我们看到近年来竞争和竞争的因素有所增加。”

美国总统拜登（Joe Biden）6月22日对他本周早些时候发表的评论进行了加倍的强调，他将中国国家主席习近平比作是独裁者。此前拜登在加州为他的2024年总统竞选活动筹款时曾表示，一个疑似中国间谍气球漂流在美国大陆，美国军方于2月将其击落时，习近平对此感到意外。

拜登还说：“这对独裁者来说是一个很大的尴尬，当他们不知道发生了什么的时候。当它被击落时，他非常尴尬。他甚至否认气球的存在。”

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