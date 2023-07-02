50多人权组织敦促拜登明确表态不会让受制裁的李家超入美参加APEC会议

美国/香港/李家超/APEC

全球逾50个人权组织等联署向美国总统拜登发出公开信，对美国政府正考虑豁免香港特首李家超的制裁，允许他参加今年11月举行的亚太经合经济会议提出明确反对，指这会造成“麻烦的先例”。公开信要求拜登政府明确表明不会让李家超参加APEC会议。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，全球超过50个人权组织6月30日向美国总统拜登连署发出公开信。信中指出，对于有报导指美国政府正考虑豁免对李家超的制裁，让他可参加今年11月在美国旧金山举行的亚太经济合作会议（APEC）表达严重关切，并对此提出明确的反对。

这封公开信指出，李家超正受制裁，在任何情况下都不应准许他踏足美国。如果容许这事情发生，代表对李家超的制裁实际上毫无意义，且破坏外界对美国捍卫香港自由及人权的信心。信中又指，给予李家超暂时或永久豁免制裁，会对将来处理侵犯人权者产生一个“麻烦的先例”，也释放出西方国家对解决香港问题决心减弱的讯息。

据公开信说，先前美国政府已有先例，因为对古巴、尼加拉瓜及委内瑞拉缺乏民主及打压人权感担忧，而将这些国家排除在美洲峰会之外。

中央社说，早前香港明报6月14日报导，李家超曾表示，香港“肯定会以成员身分”出席APEC会议。“港区国安法”在2020年实施后，美国财政部宣布制裁11名损害香港自治的中国大陆和香港官员，包括时任香港保安局长李家超及时任香港特首林郑月娥。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅