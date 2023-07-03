中共建党102周年前夕 “求是”刊文称习近平忧亡党

中共/建党102周年

中共党刊“求是”于建党102周年前夕，发表领导人习近平去年3月向党校培训干部讲话全文，透露他十分担忧中共恐步入苏共垮台后尘，此前习近平还曾说，中国准备经受“风高浪急甚至惊涛骇浪”。

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据中央社今天引述消息报道称，中共建党102周年前夕，官媒披露习近平忧亡党。今年七一是中共建党102周年，6月30日，求是刊登“努力成长为对党和人民忠诚可靠、堪当时代重任的栋梁之才”文章，并注明这是去年3月1日中央党校青年干部培训班开课，习近平借此发表谈话的全文。

习近平当时说，年轻干部接好班，最重要的是要像已故领导人邓小平说的，接好“坚持革命斗争方向的英勇精神的班”，也就是接好坚持马克思主义信仰、为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗的班。据习近平指出：“如果我们培养出来的人都不信奉马克思主义、共产主义了，不举中国特色社会主义这面旗了，就会发生东欧剧变、苏共垮台、苏联解体那种‘故国不堪回首月明中’的悲剧！”

中央社说，“求是”发表习近平这篇担忧亡党与斥责党内腐败的谈话前，今年5月30日，他出席第20届中央国安委第一次会议更指出，当前中国面临“国家安全问题的复杂程度、艰钜程度明显加大”。习近平疾呼，要坚持底线思维和极限思维，准备“经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”，并说当前中国面临“国家安全问题的复杂程度、艰巨程度明显加大”。

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