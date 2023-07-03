中国下令限制出口镓和锗

中国/半导体/限制镓和锗出口

中国今天宣布，将从下个月开始对两种稀有金属镓和锗实施出口限制，中国是这两种金属的主要生产国，镓和锗是半导体生产关键物质。

广告 继续浏览后续

中国宣布这一限制措施，引发是在与美国进行技术竞争的背景下，围绕半导体的紧张局势而采取的回应猜测。

根据中国商务部和海关公布的一项指令，从8月1日起，镓和锗的出口将需要获得许可才能被批准。该指令还说，必须说明出口的最终接收方和使用目的。中国的指令以 "维护国家安全和利益 "的需要解释这些措施。

据欧盟称，在集成电路、LED和光伏板中使用的镓，被认为是一种关键的原材料。而根据欧盟委员会2020年的一份报告，中国占了镓产量的80%。

而至于对光纤和红外线至关重要的锗，根据同一文件，该元素的80%的产量也来自中国。

据法新社说，近年来，美国将中国公司列入黑名单，以切断它们与美国技术供应链的联系，包括最先进的芯片。

正在寻求在半导体设计方面实现自给自足的中国认为，美国的这些措施旨在维持美国在这一领域的优势地位。

最近几周，美国也收紧了对半导体出口的限制，并对美国盟友施加压力，要求他们也跟进。从9月起，荷兰将对用于制造电子芯片的技术的出口实施限制。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅