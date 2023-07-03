中国北京酷热刚走多地涝灾威胁又至

中国/炎热/洪水

北京从酷热中刚刚得到相对喘息，中国各地洪水又至。

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中国国家气候中心周一报告，北京天气报告气温连续 9.8 天超过 35 摄氏度。上一次出现这样的记录是在 1961 年，当时比大多数北京居民现在拥有空调甚至风扇的时间还要早几十年。降雨量不足可能是造成高温的原因之一，通常已经干燥的首都今年的降雨量甚至比往年还要少。

当局称，虽然此后气温有所缓和，周一中午的气温为 33 摄氏度，但预计本周北京和中国其他地区的气温将再次升至 39.6 摄氏度。

与此同时，湖南省应急管理局周日因发生洪涝灾害，紧急转移一万多人至安全地带。

当地报告，大约 70 栋房屋倒塌，2,283 栋房屋受损，农田被淹没。迄今为止损失估计至少为 5.75 亿元人民币（7900 万美元）。

而在陕西省北部的镇巴县，当局报告称，50年来最严重的洪水冲毁了道路，毁坏了房屋。到目前为止，还没有洪水造成人员死亡的报道。

尽管中国夏季经常发生洪水，但今年的高温却不同寻常。预计未来几天，约占中国半壁河山面积的11个省份将出现大雨，其中主要是潮湿的南方地区。

2021年，中部省份河南省报告因洪水死亡人数超过300人。当年7月20日，创纪录的降雨淹没了省会郑州，街道变成湍急的河流，至少部分地铁线路被淹。

据美联社今天说，中国近来最严重的洪水发生在 1998 年，当时有 4150 人死亡，其中大部分遇难都发生在长江沿岸。

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