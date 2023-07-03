中国官方制造业独立指数报缓降

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中国媒体集团财新和标普全球在一份数据报告中说，上个月的中国制造业采购经理人指数（PMI）为50.5点，而5月份为50.9点。主要聚焦中小企业的财新调查被认为能够准确反映该行业经济状况。

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据法新社今天报道称，根据周一公布的一项独立指数，在中国复苏乏力的情况下，中国的制造业活动在6月有所放缓，而该行业的就业情况也有所恶化。

数字高于50表示活动扩张，低于50表示萎缩。

12月，中国取消了已经实施了近三年的清零限制，这些限制对经济活动造成了严重的限制。中国在第一季度的经济出现反弹，国内生产总值（GDP）同比增长4.5%。但中国正面临着一些危机：过度负债的房地产行业，消费者信心下降，以及更普遍的问题，如通货膨胀，广泛的经济衰退的威胁以及和与美国的地缘政治紧张。这些困难正在对就业市场产生影响。

根据中国官方数据，中国年轻人（16-24岁）的失业率在5月达到了20.8%的历史最高水平。分析师警告说，随着今年夏天1160万新的高等教育毕业生进入劳动力市场，这一比率可能进一步上升。

为了刺激经济活动，中国中央银行在最近几周进行了多次降息，而此时许多经济学家正更多地呼吁制定刺激计划。目前，中国当局似乎排除了这一选项，而选择了有针对性的经济措施。

中国将在7月中旬公布第二季度的经济增长数据。

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