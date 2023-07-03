法媒：中国在距北京100多公里的雄安新区建大型火车站

新区建设

中国 – 雄安新区是2015年以来第二个面积达到2000平方公里的中国国家级新区，将比巴黎大20倍。从1992年10月起，第一个国家级新区落户浦东后，25年来，中国已成立19个国家级新区，中国国家级新区已经成为区域经济发展的重要路径。

广告 继续浏览后续

2017年4月1日，河北雄安新区震撼登场，将分三个阶段建成2000平方公里的规划目标。法国媒体报道，雄安火车新站将有效舒缓拥有两千万人口北京拥堵的交通。

雄安站是雄安新区开工建设的第一个重大基础设施项目，是雄安新区的交会车站，现在每天开行京雄城际列车17对，从北京到雄安最快只要50分钟。

除了高铁，还有京港澳高速、京雄高速、大广高速等多条高速公路连接北京和雄安，它们让“千年古城”和“未来之城”牵手。

高空俯瞰，雄安站站房整体造型犹如荷叶上滴落的露珠，寓意“清泉源头，风吹涟漪”。雄安站建筑面积达47.52万平方米，共设13台23线，建筑总高度47.5米。

走进雄安站生产指挥中心，一面长9.6米、宽2.5米的LED显示屏呈现在眼前，客运数据、作业实时状态、设备管控等数据一目了然，展示在这个“管控平台”上。

生产指挥中心管理着站内1000余部空调，上万盏照明灯的开关，可调取全站1000余部监控以及水电表的实时数据。

法国《回声报》报道，2017年2月，习近平专程到河北省安新县进行实地考察。他表示，建设雄安新区是一项历史性工程。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅