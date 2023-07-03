路透：香港警方对八名海外活动人士发出通缉逮捕令

香港/国安法/

香港警方周一指控八名海外活动人士犯有严重国家安全罪行，包括与外国勾结和煽动分裂国家，并对导致逮捕的信息提供悬赏。警方在新闻发布会上称，被告包括活动人士罗冠聪Nathan Law、郭安娜Anna Kwok和刘云鹏 Finn Lau、前立法会议员Dennis Kwok 和Ted Hui、律师兼法律学者任嘉伦、 Mung Siu-tat以及网络评论员Yuan Gong-yi。

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据路透社今天报道称，香港警方发出通缉令，并悬赏每人 100 万港元（合 127,656 美元），表示将尽可能冻结被告的资产，并警告公众不要在经济上支持他们，否则将面临违法风险。

被通缉的这些活动人士分布在美国、英国和澳大利亚等多个地方。

香港去年因旷日持久的反华抗议活动而震动后，北京于 2020 年对这个前英国殖民地实施了一项国家安全法。香港当局依照此法对上述活动人士进行通缉。

澳大利亚外交部长黄英贤表示，澳大利亚政府对香港当局对“包括澳大利亚民主人士”发出逮捕令的消息“深感失望”，并称澳大利亚一直对香港国家安全法的广泛适用表示担忧。

包括美国在内的一些国家表示，该法律被用来镇压香港的民主运动，并破坏了1997年香港回归中国统治时同意的“一国两种制度”所保障的权利和自由。

中国和香港当局表示，该法律恢复了维护香港经济成功所需的稳定。

目前在澳大利亚乔治城大学高级研究员任嘉伦说：“我的职责是……继续大声疾呼，反对目前正在进行的镇压，反对现在统治香港这座曾经是亚洲最自由的城市的暴政。”

任嘉伦在该大学亚洲法律中心通过电话告诉路透社，“我想念香港，但就目前情况而言，没有一个理性的人会回去，”任警察说。他被指控会见外国官员，煽动对香港官员、法官和检察官实施制裁。

香港民主委员会执行董事郭安娜在华盛顿对路透社表示，她不会让步。郭安娜说：“我敦促拜登总统立即做的一件关键事情是，对香港特首李家超可能进入美国参加 11 月在旧金山举行的亚太经合组织会议表示强烈和坚决的拒绝。”

郭安娜指责称，“他是那个悬赏 100 万港元抓我人头的人。他是那个策划了影响深远的跨国镇压的人。“”

据罗冠聪在推特上表示，他还因其他案件受到“通缉”，他在两年前在英国获得了难民身份。罗冠聪写道：“我要求香港人不要配合任何相关的追捕或赏金行动。” “我们不应该限制自己、自我审查、被恐吓或生活在恐惧之中。”

其他五人没有立即向路透社发表评论。

香港警方在新闻发布会上表示，已根据国家安全法逮捕了 260 人，其中 79 人被判犯有颠覆和恐怖主义等罪行。

据李家超说：“我们绝对不是在进行政治表演，也不是散布恐惧。”他承认说，如果被通缉者留在国外，被起诉的机会很小。李家超说，“如果他们不回来，我们就无法逮捕他们，这是事实。”但他说。“但我们不会停止想要逮捕他们。”

路透社说，香港保安局表示支持警方“将潜逃海外的人绳之以法”的努力。

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