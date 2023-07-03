阎明复逝世，享年92岁

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据“财新网”及《南华早报》等多方消息，曾任中共中央统战部部长、书记处书记，全国政协副主席等职的阎明复于当地时间2023年7月3日10点19分于北京逝世，享年92岁。“财新网”从其家属处获悉，拟于近日择期恭行简仪，以志纪念。

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据公开资料显示，阎明复是辽宁海城人，1931年11月出生于北平。其父阎宝航曾是中共秘密党员、战略情报家、共产国际间谍。据悉，生逢乱世，阎明复自小便随父母不断迁徙，抗战时期，在重庆巴蜀小学、南开中学读书。1947年，在哈尔滨外国语专门学校学习。1949年加入中国共产党，同年毕业于哈尔滨外国语专科学校。他历任中华全国总工会国际部科长，中共中央办公厅翻译组组长，多次在中央领导人会见外宾时担任口译工作，其中，最重要的是1959年，他担任了毛泽东与赫鲁晓夫会谈的翻译。后任中共中央马恩列斯著作编译局毛泽东著作翻译室定稿员；1986年，任中共中央统战部部长；1987年，任中共中央书记处书记；在1988年当选为第七届全国政协副主席；1991年5月至1997年7月任民政部副部长；1997年8月至2002年任中华慈善总会会长。他是中共第十三届中央委员。

阎明复最为外界熟知的事件之一，是他在1989年民主运动中的角色。公开资料显示，1989年5月，针对部分新闻工作者递交的请愿书，时任中共统战部长、中央书记处书记的阎明复和胡启立与记者进行对话，并于13日与北京15家新闻单位的主要负责人进行了座谈。同日，示威学生开始绝食抗议，并且表示“不达目的决不罢休”。得知消息之后，阎明复约请知识分子进行斡旋，严家其、戴晴、刘晓波等到广场劝说学生停止绝食，未果。

5月14日，阎明复约请王丹、吾尔开希等学运代表在统战部礼堂进行对话，但学生提出对话级别不够，需要全程直播。经过妥协之后，决定改为进行现场录像，并且在电视台播出。但两天对话并未取得进展，直到5月16日，阎明复在得到时任中共中央总书记赵紫阳同意之后来到广场，试图说服学生，还表示愿意一起静坐和做他们的人质，但是并没有起到扭转局势的作用，反而成为后来其被撤职的重要依据。

同年6月，在中共第十三届四中全会上，阎明复与胡启立、芮杏文一起被免去的中央书记处书记职务。1990年，他更被免去中共中央统战部部长、全国政协副主席以及全国政协党组副书记等职务。1991年复出，任民政部副部长，1997年7月退休。1997年8月至2002年任中华慈善总会会长。2015年，人民出版社出版了《阎明复回忆录》。

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