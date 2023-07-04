受天气影响 中国担心7月会发生“自然灾害”

因为暴雨袭击了中国部分地区，气温也将创下新高。中国当局警告说，本月可能会出现极端天气。

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据中国气象部门称，预计周二（7月4日）开始，从中国的西南地区到东部地区、穿过中部的宽阔地带，将出现强降雨。并警告说，在一些地区需要担心雨水造成的的方向灾害。

官方的中新社警告称，“7月份中国将面临多种自然灾害，其中包括洪水、强风和高温”。

法新社引述中国当地媒体的报道，在中国西北地区的陕西省，上周末经历“50年来”最热的天气时，数十栋房屋和道路受损。

湖南省有关部门上周日表示，上周洪水摧毁了湖南中部地区 2000 多所房屋，目前已有 10000 多人被疏散。当地媒体公布了一辆汽车在被洪水淹没的道路上漂行，以及泥浆堵在公寓楼门前的照片。

据科学家表示，近几个月来，中国一直面临着极端天气，而气候变化加剧了这种状况。

此同时，高温正在席卷中国北部地区。连日来，北京及周边地区气温接近或超过40℃。6 月底，中国首都的温度计的水银柱达到了 41.1°C，这是自 1961 年有气象记录以来，北京最热的一天。

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