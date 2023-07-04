国民党总统候选人称如当选与中国搞好关系 把兵役时间缩回去

台湾/选举/侯友宜

台湾主要反对党国民党总统候选人侯友宜承诺取消原定于1月份生效的延长义务兵役制，称他将缓解与中国的紧张关系，从而不再需要延长兵役期限。

广告 继续浏览后续

台湾反对派总统候选人誓言缩短兵役期。台湾与北京的关系是明年 1 月 13 日总统选举前夕的一个中心问题，近年来人们越来越担心中国可能入侵这个中国声称拥有主权的台湾。

据路透社说，为了应对日益严重的安全担忧，民进党总统蔡英文去年 12 月宣布，自 1 月 1 日起，所有男性的义务兵役期将从四个月延长至一年。

主要反对党国民党候选人侯友宜表示，民进党引发了“战争危险”，但他将努力确保和平。据侯友宜称，“当我当选总统后，我将努力确保海峡两岸的稳定与和平。之后，我将恢复为期四个月的兵役。

侯友宜是在昨天晚间接受TVBS采访时作如上表示。目前仍然是新北市市长侯友宜说：“两岸的稳定将决定我们的兵役问题，这就是为什么我会努力确保稳定。”

据路透社今天报道称，中国宣称台湾是自己的领土，并加大了对台湾内外的军事和外交压力，要求台湾接受中国的主权。民进党领导的台湾政府表示，只有台湾人民才能决定他们的未来。国民党传统上倾向于与中国建立密切关系，而蔡英文则否认北京认为双方都是一个中国的一部分，这激怒了北京。

侯友宜的竞选对手是民进党的现任副总统赖清德。赖清德在民调中领先。

侯友宜说，他支持国民党的立场，即台湾和中国都是一个中国的一部分，尽管每个人都可以对这个说法有自己的解释。

该报道说，蔡英文于2016年上任，因任期限制而无法再次参选。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅