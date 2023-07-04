路透称中国任命党书记监管金融显示有稳定担忧

中国/央行/潘功胜

中国官方政策内部人士和分析师表示，中国任命金融技术专家潘功胜担任央行最高政治职务，这表明中国领导层对中国庞大的金融部门的系统性风险日益担忧。

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就中国选择中国人民银行任命一位党委书记监管金融，两名政策消息人士告诉路透社，在抗击资本外流方面崭露头角的潘功胜将在易纲行长卸任后可能接任中国人民银行行长。

分析师表示，自 2012 年起担任央行副行长的潘功胜本月将年满 60 岁，预计他不会偏离中国为支持经济复苏而审慎的宽松政策步伐。他被誉为规避风险的央行行长，在过去十年中多次打击金融威胁方面发挥了关键作用。他的任命正值中国试图抵御约 9 万亿美元的地方政府债务和占经济活动约四分之一的房地产行业低迷对其金融稳定构成的重大挑战。

一位参与政策讨论的消息人士表示，“他将能够从高层实施关键的金融政策，以应对经济的不确定性。”由于此事的敏感性，该消息人士不愿透露姓名。他还透露，“潘功胜的专业能力将有助于维护系统性金融风险的底线，特别是在房地产行业放缓的情况下，并抵御重大的系统性危机。”

2016年，潘功胜还担任了中国最高外汇监管机构的职务，管理着约3.2万亿美元的全球最大外汇储备。潘功胜以对货币投机者采取强硬立场而闻名，还参与了国家银行改革、收紧房地产市场和金融科技监管以及禁止加密货币。

目前尚不清楚潘功胜将如何发挥影响力，但中国央行观察人士预计，即使央行的回旋余地有限，潘功胜仍将引导政策支持经济，并利用宏观审慎规则来遏制风险。

出乎意料的是，执政的共产党周六任命潘功胜接替郭树清担任央行党委书记。《华尔街日报》援引知情人士的话称，此举是接替易纲的前奏。

中国今年采取了一系列措施，加强党对中国庞大但基本上封闭的金融体系的控制，包括计划成立中央金融委员会来监督中国人民银行和其他金融监管机构。

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