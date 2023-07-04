通缉8人：特首威胁咄咄逼人 大律师警告“友好”国家可能拘人送香港

中国/香港/重金通缉8人

香港政府昨日决定悬赏800万港币通缉8名已经在不同外国的香港人士，他们遭指控罪涉香港国安法分裂国家。香港特首李家超今天更以强硬语言警告，罪控违反《国家安全法》的八名民主运动人士唯有自首一路，否则香港政府将永远追捕他们，他们将永远活在被逮捕的恐惧中。尽管李家超昨日称香港无法在国外施行逮捕。但香港大律师认为，与香港友好国家不排除拘捕上述8人遣送给香港治罪。

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据中央社今天引述消息报道，香港行政会议成员、资深大律师汤家骅今天表示，被警方国安处通缉的海外港人，如果途经“与香港友好的国家或地方”，有可能会被强制遣送回港。

但官方香港电台今天引述汤家骅说，所有国家安全的罪行都属于政治罪行，根据联合国指引及香港法律，不可以要求移交政治人物。不过他表示，如果被通缉人士途经“与香港友好的国家或地方”，不排除被当地以行政或强制措施移送回港的可能性。但这不是法律问题，而是国际政治问题。

该大律师没有提及哪一些可能是香港友好国家。

警方国安处昨天公布通缉前立法会议员罗冠聪和许智峯等8名海外港人，指他们涉嫌触犯分裂国家等“港区国安法”罪行。据报导，罗冠聪等人分别处身美国、英国或澳大利亚，这些国家已中止实施与香港签订的移交逃犯协定。

据本台报道称，在2019年民主抗议活动后，北京于2020年在香港出台了《国家安全法》，以镇压异议人士，这八名活动人士在此后出逃。他们被指控与外国势力勾结，危害国家安全，这些罪行可被判处终身监禁。

香港特首与警方呼吁民众告发。香港特首呼吁公众帮助警方辑捕，据他说，即使是活动人士的 "亲戚和朋友 "也可以提供信息。警方已承诺悬赏100万港币（11.7万欧元）以获取信息。

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