美中关系展望

CNN：美财长耶伦访华 应不会与习近平见面

美国财政部长耶伦将于本月6日至9日访问中国，这是她首度以财长身分访华，也是继6月国务卿布林肯后，第2位访华的美国内阁官员。据美国有线电视新闻网（CNN）引述一位美国官员报导，预料她这次不会会见中国国家主席习近平。

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La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, lors du G7 au Japon le 11 mai 2023.
La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, lors du G7 au Japon le 11 mai 2023. AP - Shuji Kajiyama
作者： 夏榕
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美国财政部2日晚间宣布，耶伦（Janet Yellen）将本周到访北京，耶伦会与中国财政部长讨论两国“负责任管理双方关系，直接就关注领域进行沟通，并共同努力应对全球挑战”的重要性。这是拜登政府正在进行的缓解美中紧张关系努力的一部分。

据CNN引述一名美国财政部资深官员透露，尽管这次访问显示两个超级大国间又一次高层接触，然而预计不会有“重大突破”，3天的访中行程将是“有建设性”与“坦率的”。

此外，耶伦预计不会与习近平见面。

不过，华盛顿仍希望和北京建立健康关系。

另一方面，中国财政部官网3日于官网公布，经过中美双方商定，美国财政部长耶伦将于7月6日至9日访问中国。

据悉，耶伦此行将会晤中国财长刘昆与主管中国经济、商务及金融的国务院副总理何立峰。据彭博社此前报导说，传统上，3月就任的何立峰的现职是美国财长的对口官员。

外界注意到，耶伦在访华前于当地时间周一，与中国驻美国大使谢峰会晤。

对此，路透社报导，美国财政部发布的一份声明显示，耶伦在访问中国之前和谢锋进行坦率而富有成效的对话。双方一致对为保持沟通渠道畅通，以及负责任管理美中双边关系而正在进行的努力表示了支持，这与耶伦即将对北京进行的访问是一致的。

声明也表示，耶伦在双方对话中提出令人关切的问题，也表达了两个最大经济体在全球挑战，包括宏观经济和金融问题上合作的重要性。

另据美国财政部一高级官员表示，耶伦访华期间将与中国高级官员举行会议，讨论广泛问题，包括美国对中国新修订《反间谍法》的担忧。

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