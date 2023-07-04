CNN：美财长耶伦访华 应不会与习近平见面

美中关系展望

美国财政部长耶伦将于本月6日至9日访问中国，这是她首度以财长身分访华，也是继6月国务卿布林肯后，第2位访华的美国内阁官员。据美国有线电视新闻网（CNN）引述一位美国官员报导，预料她这次不会会见中国国家主席习近平。

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美国财政部2日晚间宣布，耶伦（Janet Yellen）将本周到访北京，耶伦会与中国财政部长讨论两国“负责任管理双方关系，直接就关注领域进行沟通，并共同努力应对全球挑战”的重要性。这是拜登政府正在进行的缓解美中紧张关系努力的一部分。

据CNN引述一名美国财政部资深官员透露，尽管这次访问显示两个超级大国间又一次高层接触，然而预计不会有“重大突破”，3天的访中行程将是“有建设性”与“坦率的”。

此外，耶伦预计不会与习近平见面。

不过，华盛顿仍希望和北京建立健康关系。

另一方面，中国财政部官网3日于官网公布，经过中美双方商定，美国财政部长耶伦将于7月6日至9日访问中国。

据悉，耶伦此行将会晤中国财长刘昆与主管中国经济、商务及金融的国务院副总理何立峰。据彭博社此前报导说，传统上，3月就任的何立峰的现职是美国财长的对口官员。

外界注意到，耶伦在访华前于当地时间周一，与中国驻美国大使谢峰会晤。

对此，路透社报导，美国财政部发布的一份声明显示，耶伦在访问中国之前和谢锋进行“坦率而富有成效”的对话。双方一致对为保持沟通渠道畅通，以及负责任管理美中双边关系而正在进行的努力表示了支持，这与耶伦即将对北京进行的访问是一致的。

声明也表示，耶伦在双方对话中提出令人关切的问题，也表达了两个最大经济体在全球挑战，包括宏观经济和金融问题上合作的重要性。

另据美国财政部一高级官员表示，耶伦访华期间将与中国高级官员举行会议，讨论广泛问题，包括美国对中国新修订《反间谍法》的担忧。

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