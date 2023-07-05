中国商务部原副部长威胁美国 管制芯片原材料出口才开始

美国财长访华倒计时

美国财政耶伦即将抵达北京之际，中国一名颇有影响力的贸易政策顾问、前商务部副部长魏建国周三威胁说，中国管制芯片原材料只是开始。

2023年4月20日，美国财政部长珍妮特-耶伦在由约翰-霍普金斯大学在美国华盛顿尼特兹大楼举办的论坛上讨论 "美中经济关系"。耶伦将于6月6日-9日访问中国。

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中国欢迎美国财长访问北京吗，看起来很勉强，中国政府星期二的相关决定似乎使紧张的两国关系雪上加霜。星期二，北京当局宣布从8月1日起，对镓、锗等用于芯片和电动汽车的稀有金属实施出口管制。

中国商务部原副部长魏建国周三对『中国日报』称：中国政府的“这一举措是经过深思熟虑的重拳出击，不仅能打得某些国家慌，还会打得某些国家疼。”

法新社周三相关报道指出，这位对中国政府贸易政策颇有影响力的前高官声明称：“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级。”

被视为准官方喉舌的前『环球时报』总编胡锡进周三撰文形容北京采取相关措施，是要“让它们知道：中国不是好惹的。”

分析人士指出，北京当局这一举措明显针对拜登政府而来，华盛顿已在限制对华出口高精度芯片方面采取了一系列措施，并鼓励盟国日本和荷兰采取同样的限制措施，荷兰政府在6月30日公布了芯片制造设备的出口管制措施，新规定限制最新型号的深紫外光刻设备出口到中国。日本也于5月23日出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施.

华盛顿正在考虑对向中国出口高科技芯片实施新的限制，预计美国和荷兰也会进一步限制向中国销售芯片制造设备。

据指出，中国是世界上最大的镓和锗生产国，其中镓产量约占全球的94%。不过两种金属并非非常稀有，但开采成本较高。一些分析认为，中国采取限制举措可能短暂抬高镓、锗的价格，但中国也将随之丧失市场主导地位。

耶伦首次访问中国，这是继美国国务卿布林肯之后一个月内访华的第二位美国政府高官，也是近五年来美国财长第一次访问中国。旨在致力于恢复世界上两个最大经济体之间的关系。

鉴于美中关系持续恶化，耶伦此行被普遍认为很难有重大突破。

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