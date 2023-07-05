中国多地暴雨成灾，重庆15人丧生，4人失踪

中国/暴雨洪灾

中国北方连日受高温天气困扰之际，重庆、湖南、陕西等多地连日暴雨成灾。根据官方通讯社新华社5日引述地方通报的数字，重庆市已经有15人因暴雨引发的洪灾丧生，另有四人目前下落不明。中国国家气候中心近日警告，预计今夏极端天气气候事件偏多

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3100万人口的重庆及周边地区近日连发暴雨，灾害严重。法新社5日发自北京的报道指出，从当地媒体展示的视频中可以看到，大量泥水涌入，淹没了一些居民区，一些汽车被洪流掀翻，一座铁路桥也部分冲断。

中国半官方通讯社中新社5日的报道称，重庆万州3日至4日遭遇暴雨袭击，导致36个镇乡受灾，受灾人口达3万7千多人，上万人紧急避险转移。

其它地区也不同程度面对暴雨洪灾。四川省境内，有超过46万人不同程度受灾。湖南地区也有上万人因洪灾而被紧急转移。据新华社报道，6月30日，湖南西部地区遭遇特大暴雨，降雨量为1980年以来最高纪录。当地政府2日宣布，有两千所民宅受损。

位于西北部的陕西近日也出现暴雨洪灾。自7月1日起，多个地区普遍出现暴雨，汉中地区80多条公路受损中断。法新社引述当地媒体报道称，灾情之严重为最近50年未遇。

与此同时，中国北部多地则正面对高温热浪袭击。首都北京及附近地区6月底一度气温高达41摄氏度，创下自1961年有气象记录以来的最高值。

中国国家气候中心近日组织有关专家开会，认为今年盛夏中国极端天气气候事件偏多，阶段性强降水、暴雨洪涝、高温热浪等灾害较重。专家预计，7月，大部地区气温接近常年同期到偏高，还将有多次高温天气，一些地区降雨量也可能高于往年。

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