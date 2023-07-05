中国经济疲软 制造业和服务业萎缩

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中国经济复苏放缓，7月5日公布的独立消息显示中国6月份的制造业连续第三个月出现萎缩，非制造业疲软。

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独立的采购经理人指数今天公布最新消息显示，中国六月服务业活动有所增长，但增速是今年1月份以来的第二低，也是中国经济复苏失去动力的最新迹象。

财新媒体和标准普尔全球发布的采购经理人指数（PMI）统计显示，中国经济发展在6月为 53.9 点，低于 5 月份的 57.1点，如果低于 50 的显示经济萎缩。

自从去年12月，中国政府取消了实施了近三年的应对新冠疫情的清零限制措施以来，今年一月经济出现逐渐复苏迹象，主要受益于餐饮，旅游和交通业的复苏。

中国服务业的恢复带动经济复苏。中国官方数字显示，第一季度中国服务业占中国国内生产总值的58%。

财新消息指出，尽管6月份中国经济出现放缓，非制造业疲软，但服务业就业人数连续第五个月继续增长。

6月份的制造业和服务业综合指数的跌幅也是两年多来的最快。

经济学家王哲指出中国的复苏缺乏一个支点来弥补其国内市场发展动力不足、内需疲软和经济前景的黯淡。

法新社分析指出，最近几个月中国经济复苏失去动力新迹象让人质疑政府刺激经济复苏行动是否足够。

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