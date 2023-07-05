华日：台湾的极难选择

中国-美国-台湾

华尔街日报周三以“台湾极难的选择：成为乌克兰还是香港？”为题评述台湾面对未来的两难处境。华日指出，台湾民众密切关注着俄乌战争的每一个新动向，但对自身未来得出的结论却大相径庭。

在这幅插图中，航空母舰和飞机在中国和台湾的旗帜前穿梭。

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一些人认为，如果台湾社会坚守不退，就有可能打败对方；但乌克兰多个城市遭战火摧残的画面却让另外一些人认为，只要不爆发战争就好，应尽其所能避免惹怒北京，哪怕意味着痛苦的妥协。

该报分析，这两种截然相反的观点将左右定于明年1月举行的台湾总统选举，并将决定在中国扩充军力之际，台湾的防御形势将如何变化。报道说，俄罗斯侵乌让许多台湾人意识到，战争可能会在不经意间爆发。而美国中央情报局估计，习近平已将2027年定为做好攻台准备的最后期限。

台湾总统蔡英文已采取行动，明年开始义务兵役时间从四个月延长至一年。台湾也在增加军事开支，从美国购进新武器。民进党总统候选人、现任副总统赖清德也承诺捍卫台湾，抵抗北京方面日益加强的恐吓。

该报援引赖清德发言人赵怡翔说，任何理性的人都不会认为对话将改变习近平或中国共产党。中共把征服台湾视为民族复兴的一部分，认为这与他们的政治合法性有着内在联系。因此，任何候选人都有责任对此情势采取务实态度。他还认为，如何保卫自己以及如何与志同道合的民主国家建立联盟，乌克兰给台湾上了“精彩的一课”。

台湾主要在野党国民党则持有不同见解，今年两度访问中国大陆的国民党副主席夏立言称，国民党相信能够与大陆方面对话，认为这样会缓解两岸紧张局势，确保不会发生意外的战争。国民党总统候选人侯友宜则承诺，在实现两岸关系改善以后，他将把义务兵役时间恢复到四个月。

华尔街日报报道说，虽然中国领导人对俄罗斯军队在乌克兰的糟糕表现很震惊，但美国官员表示，没有迹象表明习近平因为俄罗斯遭遇的困难而动摇了打台湾的决心。

报道分析，“台湾和中国大陆之间隔着宽80多英里的海峡，这一天然屏障使得对台湾的任何入侵都比俄罗斯去年2月派坦克纵队跨越俄乌边境复杂得多。一旦开战，中国的运兵船和飞机将成为台湾导弹的目标，入侵部队的最初伤亡可能很高。然而，台湾是一个岛屿，这也使得确保弹药和发电厂燃料等重要物资的供应更加复杂。台湾面积较小，仅相当于乌克兰面积的6%，一旦中国军队如多数兵棋推演预测的那样成功建立一些滩头阵地，这样的面积提供不了多少战略纵深。”

台湾军方发言人孙立方则表示，“这里是我们的祖国，民主和自由的生活方式是我们价值观的一部分，我们将不惜一切代价保卫它”。

美国总统拜登一再警告，中国如果试图武力夺取台湾，美国军队将直接进行干预。但在美国军队部署之前，台湾必须靠自身力量抵御第一波打击。美国许多官员和分析人士认为，台湾到目前为止远远谈不上准备好了。

米切尔航空航天研究所(Mitchell Institute for Aerospace Studies)所长、退役美国空军中将David Deptula说：“台湾人必须百分之百地投入，如果他们不这样做，美国或任何其他国家就没有理由来援助他们”，“需要有一种紧迫感。如果台湾人不愿意全心全意地捍卫他们的岛屿和人民，美国是不会让自己的儿女们在台湾流血的。”

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