台湾立法院长从苏澳港搭客轮首航日本与那国岛盼强化台日观光

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台湾立法院长游锡堃为推动宜兰县苏澳镇和日本「与那国岛」之间的观光直航，4日和宜兰县长林姿妙等人搭乘「南北之星二号」客轮，从台湾东北部的苏澳港启航，前往与那国岛，日本众议院议员古屋圭司等人则陪同搭乘同一艘客轮来到台湾。古屋圭司表示，台日必须加强合作，让动作频繁的中共不敢越雷池一步，美国、澳洲等国都应合作牵制。游锡堃则说，这趟航行有观光踩线、直航破冰与国会外交三个意义，只要台湾人民防卫意识够强，面对中共政权没有必要太过悲观。

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与那国岛隶属日本冲绳县，是日本最西端的岛屿，也是最靠近台湾的日本国土，距离台湾东北部的苏澳港只有111公里，天气好，从苏花公路靠海的旧路线高处就能望见与那国岛。

与那国岛面积29平方公里，人口不到1700人。岛上只有一个港口，和日本国内的港口联系，还没有开放境外船只停靠，这次是透过台日国会，外交斡旋，才促成苏澳及与那国岛两地首航。

游锡堃登船前激动表示，这次航行就像小学生远足「非常兴奋」，国民政府迁台后，戒严时期海禁，中断了两地的往来，他与许多人都觉得可以尝试恢复。

昨天搭乘首航客轮的九十多人中，有四十多人是观光业者，希望促成苏澳和与那国町的观光。游锡堃说，日本每年来台游客两百多万人，只要百分之一希望到与那国岛观光，石垣、与那国岛、跟苏澳，就有机会成为一条观光路线，尤其与那国岛旅宿业不发达，日本游客如果选择在宜兰住宿，对宜兰县的观光帮助极大。

同行的台湾苏澳镇长李明哲说，希望未来航线能常态化，过去曾有「丽娜轮」直航苏澳到日本石垣市，后来停航；现在日方一直在推动恢复与苏澳的直航，去年也曾派人来苏澳讨论过可行性，希望发展小型快轮为主的跳岛旅行，苏澳到与那国岛，单程只要两小时。

古屋圭司则回忆说，去年十月双十节前夕，他曾率领日本二十多位国会议员来台，在游锡堃安排下到苏澳眺望与那国岛，阴天仍隐约可见。游锡堃当时说，希望近期内能到与那国岛眺望台湾，没想到短短八个月就实现。他提到，已过世的日本前首相安倍晋三曾说「台湾有事、日本有事」，台海现在是世界的焦点，台日必须加强合作。

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