拜登会晤瑞典首相称"期待瑞典加入北约"

美国/瑞典/北约

美国总统拜登周三(7月5日）再次表示支持瑞典加入北约，拜登并在北约峰会前一周在白宫会晤瑞典首相克里斯特松。土耳其和瑞典的外交官员定于周三再次举行会谈，解决土耳其反对瑞典加入北约的问题。

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法新社消息，拜登周三在白宫的椭圆形办公室会见瑞典首相克里斯特松，拜登重申他"期待"瑞典加入北约，并表示他完全支持瑞典入盟。

克里斯特松则感谢拜登对瑞典入盟的全力支持，他表示，瑞典将会对北约有所贡献。

美国与西方各国一样，都希望瑞典能在本月11日至12日，在立陶宛召开北约峰会之前正式加入北约。不过，日前一名伊拉克男子在瑞典斯德哥尔摩举行的抗议活动中焚烧《可兰经》，引发穆斯林世界愤怒，并遭到土耳其总统埃尔多安谴责，这一事件为瑞典加入北约的申请增添新变数。

美国等西方国家纷纷敦促土耳其批准瑞典加入北约，并强调瑞典遵守了去年与土耳其就库尔德反对派运动达成的协议条款。

但土耳其总统埃尔多安周二表示， 除非瑞典不再庇护土耳其政府认定是恐怖分子的组织，否则他们不会撤回反对瑞典加入北约组织的决定。

北约秘书长斯托尔滕贝格上月表示，在立陶宛首都维尔纽斯举行北约峰会前，瑞典和土耳其将先在比利时布鲁塞尔召开高层会议，讨论瑞典加入北约的可能性。

土耳其和瑞典的外交官员定于周三将再举行会谈，解决土耳其反对瑞典加入北约的问题。

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