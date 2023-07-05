李玟因忧郁症轻生离世"首位进军美国乐坛华人歌手"

香港/歌手/李玟

歌手李玟7月5日因忧郁症缠身轻生去世。李玟生前创华语歌手多项纪录，被指是首位进军美国乐坛、在全球发行英语专辑的华语女歌手，也是首位登上奥斯卡颁奖典礼舞台献唱的华人女歌手。

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中央社报道，歌手李玟的姊姊李思林周三在脸书发文表示，李玟数年前不幸染上忧郁症，长时间抵抗病魔下近日病情急转直下而轻生，5日在医院抢救无效去世，享年48岁。

李玟在无意识状态下被送到玛丽医院，家人周三在脸书宣布她的死讯，北京华纳周三晚也发文证实李玟周三因忧郁症已经离世。

李玟本名李美林，出生香港，9岁时举家移民美国加州。李玟在1993年回香港参加TVB全球华人新秀歌唱大赛夺得亚军。

李玟1994年6月在台湾发行首张个人专辑"爱就要趁现在"正式出道并走红，为当时台湾歌坛注入从未出现过的美式唱腔新风貌。她同时也在快歌DiDaDi的MV里化身动感舞后造成轰动。1998年她与成龙共同为中文版动画片"花木兰"配音，同时演唱经典歌"自己"。

李玟随后推出英语专辑CoCo’s Party、Just No Other Way，成为首位在美国出道的华裔歌手。同时因演唱电影"卧虎藏龙"主题曲"月光爱人"入围第73届奥斯卡金像奖最佳电影歌曲奖，又写下首位登上奥斯卡舞台献唱的亚洲歌手记录。

李玟的国际知名度高，曾任杰克逊、瑞奇马丁（Ricky Martin）等多名巨星亚洲巡演嘉宾。

北京华纳周三晚发文表示，"李玟自1994年出道以来一直享有辉煌的音乐生涯，不仅将东方音乐和文化之美带到全球观众的视线中，并且以歌声、舞蹈让大家感受到她希望带给大家的力量，她是华人的骄傲"。

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