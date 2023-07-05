港媒指警方通缉国安犯多达数十人 保安局长称公布通缉八人是要中断其资金链

香港/政治

在不少人质疑香港警方难以从海外引渡八名被悬红通缉的海外民主派人士后，保安局长邓炳强表示，发出拘捕令除了要通缉八人，亦要切断他们的资金链，包括冻结丶限制丶没收和充公其财产，并查出他们在本地和外国的联系人丶同党或背后金主。另外，有香港传媒报道，因涉嫌违反国安法而被港府列入通缉名单的港人多达数十人，其中包括众筹发起人。

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不少法律和政治学者均指出，港府难以向国际刑警组织要求把悬红通缉的八名港人发到「红色通缉令」(red notices，简称「红通」)上，因为国际刑警会按联合国标准审视，并拒绝把政治犯或行使人权人士列入向各成员国发出的「红通」内，港府现时悬红的八人很左1能被拒绝。另外，在《港区国安法》生效后，半数与港府签订逃犯引渡协定的国家已停止执行协定，包括悬红通缉八人所在的英国丶美国及澳洲，更不可能会因应港府要求而遣返八人。

不同评论有不同估计，以美国为基地的「人权观察」发声明批评港府行动毫无理据时认为，悬红通缉八人是要把中国的政治威吓运动扩大至海外。台湾国防安全研究院副研究员侍建宇亦认同，港府在没有办法追究八人的情况下悬红通缉，是要恫吓所有港人或海外华人，令他们审查自己的言论，而被通缉者亦肯定会有精神压力。而网上时事评论员吴志森则认为，当局是要满足关键绩效指标(KPI)，因为悬红通缉八人中，据报罗冠聪等人早已被通缉，但一直未能把罗缉捕归案。

而保安局长邓炳强昨(4日)午在立法会会议后表示，发出拘捕令，除了要通缉八人，亦要切断他们的资金链，并查出其幕后金主。

他更点名直斥被通缉的罗冠聪是「现代汉奸」，形容罗指自己的行为合理合法但又拒绝回港是「厚颜无耻」，又指罗在外国享受荣华富贵，但被挑动的青少年则在香港承担法律后果，如此行为是「缩头乌龟，食人肉馒头」。

罗冠聪其后在脸书反驳邓局长的言论，指自己并无逃避，而是承担继续在国际舞台为民主运动发声的责任，质疑他是因为「伸个头出嚟『笃眼笃鼻』」才被通缉。他又不无嘲讽地呼吁邓局长尽量不要出来「丢人现眼」，指邓不再出现是港人的最好消息。

另外，《南华早报》4日引述匿名消息来源报道，因国安法被香港警方通缉的有数十人，这些人多在国安法生效前后离港，现时大多居住在北美丶英国或澳洲，根据内部评估，外国执法机关不大可能协助港府将他们引渡回来。

报道续称，除已公布的八人外，其他被列入港府通缉名单的，还包括立法会前议员梁颂恒丶前英国驻香港总领事馆职员郑文杰丶在反修例运动后期主打国际线而现时身处美国的张昆阳丶流亡德国的前本土民主前线召集人黄台仰丶在美游说制裁港府官员的美籍港人朱牧民丶学生独立联盟召集人陈家驹，以及「学生动源」前成员刘康。

上述七人早已有传媒报道被港府通缉，但香港警方没有正面回应。

报道继续引述不具名消息来源说，在全球发动众筹募捐的，也被列入港府的通缉名单，指这些人具有一个月内筹款数十万港元的能力。消息警告，响应众筹的支持者，若其捐款用于煽动分裂或颠覆国家，亦可能被界定为违反国安法。

警方周一公布，自2020年6月30日《港区国安法》生效以来，国安处已逮捕260人，年龄介乎15岁至90岁，当中161人与五家企业被起诉，79人被判刑。

至于被国安处悬赏每人100万通缉的八人，分别是前立法会议员罗冠聪丶许智峯及郭荣铿；前职工会联盟总干事蒙兆达丶前法政汇思召集人任建峰丶香港民主委员会执行总监郭凤仪丶「香港议会」筹组人之一的袁弓夷，以及揽炒团队成员刘祖廸。

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