澳洲总理：悬红通缉八名在外港人「不可接受」 中方再促勿包庇

香港/政治

香港警方以涉嫌触犯《港区国安法》为名悬红通缉八名身处海外的前民主派人士，事件继续发酵。继中国外交部开腔反批英美澳三国官员的指责丶要求各国停止包庇罪犯後，澳洲总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese) 今(5日)早直指港府做法「不可接受」 ，又指澳洲虽然会在力所能及的范围内与中国合作，但明言双方在人权议题上存在分歧。

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港警国安处周一每人悬红100万港元通缉的八名海外港人中，法律学者任建峰是澳洲公民，而立法会前议员许智峯则在2020年底获特批入境澳洲至今。澳洲总理阿尔巴尼斯周三接受电视九台( Nine television)访问时形容，事件不可接受。他补充，澳洲会在石行范围内继续与中国合作，但亦会在有需要时表达双方存在分歧，而中澳在人权议题上是有分歧的。

而在昨午，中国外交部发言人毛宁回应美英澳三国对悬红通缉一事表示关切甚至「谴责」时说，中方对个别国家诋毁国安法丶干预香港法治表示「强烈不满和坚决反对」。她指出，八名被通缉人士「窜逃」海外后，继续煽动分裂国家丶颠覆国家政权，充当外部反华势力干预香港事务的「急先锋」，行径恶劣，严重违反国安法，亦严重危害中国主权丶安全和发展利益。她重申，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力插手干预，敦促有关国家「停止为反中乱港分子撑腰张目丶停止包庇罪犯」。

而在中国外交部发言人开腔前，中港五个政府架构已发言支持香港警方行动和批驳英美澳主责官员干预，当中，香港特首李家超昨早表示，八人纵使走到天涯海角，港府亦会终身追捕。为免惶恐渡日，实应早日自首。

在香港警方周一发布悬红通缉令後，英国和澳洲外长以及美国国务院先後发言批评港府行动。当中，今年初曾与被通缉的任建峰和许智峯会晤的澳洲外长黄英贤表示，澳洲政府对港府引用广泛的国安法去逮捕或恐吓民主派及公民社会表示深切关注，澳洲会继续支持在当地行使言论和集会自由的人士。

警方国安处日前公布，每人悬红100万港元通缉八名涉嫌违反国安法罪行人士，除上述二人，馀下的分别是立法会民主派前议员罗冠聪和郭荣铿；已解散的香港职工会联盟前总干事蒙兆达丶美国港人组织「香港民主委员会」执行总监郭凤仪丶揽炒团队的刘祖迪，以及在海外筹组「香港议会」的评论员袁弓夷。在没有提供具体证据的情况下，警方指控他们勾结当地「反华势力」丶在听证会或社交平台上呼吁制裁港府或法官丶影响香港金融中心地位等。

2020年中生效的《港区国安法》，是北京为香港订定，中港政府一直指此法有助香港稳定，是经历2019年反修例运动後「由乱及治丶由治及兴」的关键，但西方国家则认为国安法打压港人人权自由，是中国违反国际协议之举，而联合国包括人权事阞委员会在内的多个委员会更要求港府废除或修订国安法。

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