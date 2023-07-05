香港警方以违反"国安法"为由逮捕4名前"香港众志"成员

香港/英国/人权

香港警方以触犯香港国安法为由，对8名流亡港人发布通缉令后，5日又以违反国安法为由拘捕4名前香港"众志"成员，其中1人为前"香港众志"主席林朗彦，4人被控涉嫌资助遭通缉的流亡港人。

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法新社援引香港警方周三发布的声明称，被捕的四名男子涉嫌利用现有公司、社交媒体和移动应用程序“支持逃亡海外并继续从事威胁国家安全活动的人”。香港警方并称，被捕的4人年龄在26岁至28岁之间，他们被指控“串谋勾结外国或外部势力威胁国家安全”以及“串谋实施煽动行为”。

根据香港《星岛日报》等媒体报导，港警国安处5日中午突击搜查葵涌一处工业中心一单位，带走大量标语、海报、文件等证物，四名被捕的男子涉案行为包括透过网购平台支援流亡港人；星岛指出，其中一名被捕者是前"香港众志"主席林朗彦，涉嫌在网购平台"惩罚mee"支援流亡海外"逃犯"，包括8名被悬赏通缉的流亡港人。不过警方尚未证实此事。

香港警务处国安处日前对八名已流亡海外的港人发布通缉令，每人悬赏100万港币。被通缉的八人分别为前立法会议员罗冠聪、许智峰、郭荣铿等。

法新社称，美、英、澳等国对港警通缉这些流亡的民主派港人纷纷予以谴责。

被港警通缉的8人中，许智峯、任建峰目前流亡澳洲。澳洲总理阿尔巴尼斯5日表示，香港悬赏通缉两名澳洲居民，"令人无法接受"，尽管澳洲将持续在可行领域与中国合作，"但是我们在必要处会提出异议，我们在人权议题上确实意见不同。"澳大利亚2020年暂停与香港的引渡协议，该国外国干预法也禁止外国监视在澳异议者，或妨碍行使言论自由。许智峯5日受访表示，澳洲外交部已经联络他，要提供保护措施。

据路透社报道，英国外交大臣克莱弗利此前也针对港警通缉8名港人表示，绝不容忍中国企图在英国及海外恫吓个人、试图使其噤声。克莱弗利（James Cleverly）在推特发文表示："决定对8名运动人士发出逮捕令，其中一些人在英国，这是中国威权政府展开治外法权又一例证。"他称，英国将始终捍卫言论自由的普世权利，并为那些被针对的人挺身而出。

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