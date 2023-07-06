习近平哪来的亡党亡国危机感？

习近平与中共

中共102周年党庆前夕，刊出中共总书记习近平一次在中央党校干部培训班讲话的全文，文中警告中共可能“发生东欧剧变、苏共垮台、苏联解体那种‘故国不堪回首月明中’的悲剧”，颇有一种“亡党亡国”的危机感，连日来引起不少议论。

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『求是』刊出此文几天前，北京正对拜登总统称习近平为“独裁者”大加鞑伐。为何一位登上权力顶峰、大权独揽的党国领袖不愿被称为“独裁者”，为何他越来越强调“政权安全”、“保江山”？

有分析人士指出，习近平最初讲亡党亡国并没有被视为是一种内斗技巧。2012年，他初登党魁宝座，便讲腐败问题越演越烈，最终会亡党亡国。那时，中共党内腐败之风正炽，但经济兴旺，距离亡党亡国甚远，习近平在王岐山辅佐下开始反贪腐，一时受到民众欢迎。

不几年，便有一些中国人士尖锐指出，习近平反腐是一种选择性反腐，远未触及造成腐败的体制性根源，只不过拉起反贪这面旗帜当虎皮，为自己清除异己铺路。的确，自那以后，习近平时不时会在党内发出当心亡党亡国的警告。

但是这次在中共102岁生日重提“亡党亡国”，让人颇觉惊异，因为习的话语中颇有点亡国之音，比如他引用南朝后主李煜那句“故国不堪回首月明中”，来对照苏共垮台，苏联解体。这让一些党的拥护者听起来，难免不寒而栗。

其实，习近平担心亡国亡党是一贯的，这与他总是不断强调安全，政治安全，政权安全是一脉相承的。而政治安全或者政权安全，考虑到党国是独裁统治，归根结底是习近平的个人安全，这一点，中共领导层也毫不犹豫地向全党明示，比如所谓“两个确立”，“两个维护”，都是以捍卫习近平本人，以及对他本人的忠诚程度为指向的，这也是个人崇拜的必然结果。

于是，在强调领袖个人绝对安全的环境下，党内斗争出现了一些新的罪名，比如“两面人”，“妄言中央”等等，都是针对那些在习近平为首的党中央背后乱发议论的官员发出的警告，“两面人”的下场很惨，因为这跟习近平的个人安全连着，对他们处理很重，以此来威慑所有官员不得对领袖有半点二心。

党刊『求是』在中共102周岁刊出习近平当心亡党亡国警告前几日，美国总统拜登直言不讳指习近平是一个独裁者，让北京当局大为不快，直指这是在破坏中美关系。不过，美国人自以为说的是实话，无法改口，就连不久前为恢复关系好不容易去了一趟北京的布林肯国务卿也证实，关于独裁者这点，美国政府有共识。拜登点破了一个基本事实，让北京很生气。

习近平为什么怕别人说自己是独裁者呢？也许独裁者这个词早已失去昔日的威力和光辉，越来越不好听，但从党国一体，一人绝对控制全党，我欲我求的角度去看，习是当之无愧的独裁者。其实，习近平成为名副其实的独裁者，也是与2012年上台伊始，就打出不反腐就有亡党亡国之虞的旗号有重大关系，十年反腐，清除异己，终于实现了完全意义上的独裁，得以在中共二十大打破党规，实现连任，并为再任甚至终身制铺平道路。

但是，在成为绝对意义上的独裁者之后，随之伴生的问题是，既已登上权力顶峰，之后怎么办？因为到达顶峰后，不可能再上了，大约就会有一种皇上的孤独感，越孤独越顾忌安全，这也可能是习近平近来越来越多警告亡党亡国，且常讲“大党独有难题”，以防不测的重大原因。

习近平提亡党亡国，还有另外一个维度，就是大谈保江山，他说江山就是人民，人民就是江山，从而把他独统的党与民，党与国家的概念混为一体，让民众意识到他们的繁荣与江山的永恒有关，而江山的永恒与习近平本人的在位有关。华盛顿当局几年前有意区别中国人民和中共，有意区别党国的统治者和被统治者，大约刺激中共高层意识到即使名义上脱离人民，也潜藏着巨大的危险，习近平谈保江山谈得更多了，每谈江山必谈人民，把两者牢牢绑在一起。在谈江山的时候，习近平还提出我将无我，整个一个为人民献身的形象。

习近平的党在强调“安全”，确保“安全”方面下了许多功夫，并由此生出了“两个确立”、“两个拥护”一系列旨在维护领袖个人安全的特殊词汇，比其前任的“维稳”更系统、走得更远。

但有些观察人士认为，一般的百姓，生活比一切重要，所谓江山如何，变色不变色与他们又有多少关系。而且，越来越多的民众知道，其实独裁者消失了，江山不会跟着消失。

三年清零不动摇，导致经济萎靡不振，十年前大约还有着广泛繁荣前景的中国，在习近平统治下，外围的，内部的，生活环境越来越不轻松，未来的路子似乎越来越窄狭了，这才是许多中国民众最现实的感受。

旅美作家苏晓康评论说：“当初他接了这江山，手握两个百万亿，不是要‘大国崛起’、‘五步控制世界’、2030年超越美国的吗？怎麽一会儿就要亡党亡国了呢？我其实早已借用此句梳理过中国盛世跌坠的剪影，如今连‘总加速师’自己也说他害怕当亡国之君，真是应了崔健那句歌词：‘不是我不明白，这世界变化快’，而亡党亡国之下安有完卵，岁月静好的大众可要吃苦啰...”

在中国经济前景萎靡的背景下，习对全党发出“故国不堪回首月明中”的警告，更像是一首关于未来的挽歌。

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