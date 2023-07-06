南海九段线再惹风波 或殃及赴越南演出的韩国当红女团Blackpink

南中国海争端

继美国影片『芭比娃娃』因电影画面出现“九段线”地图遭越南禁映之后，韩国当红女团Blackpink越南巡演主办公司被揭露支持中国在南海的九段线主张。河内当局已下令调查核实，位于北京的中国主办公司iME周四正式向越南当局道歉。

韩国女团BLACKPINK月底將在越南河內演出，但有越南网友发现，总部設在北京的主办單位iMe娱乐集团支持中国的南海九段线主張，在越南引爆激烈反弹。

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总部设在北京的娱乐公司iME周四表示，这是一场 "误会"。越南文化和信息部已于周三下令“审查”，众多越南网民呼吁抵制音乐会。

中国在地图上使用U形“九段线”标明对南中国海绝大部分海域拥有主权，其中包括被越南视为其大陆架的大片海域。同样对南中国海部分地区声索主权的菲律宾为此上告国际仲裁法庭，该法庭2016年认定，中国的“九段线”主张没有法律依据，但中国拒绝承认该法庭的裁决。

在美国华纳兄弟公司拍摄的『芭比娃娃』中，其中一个场景的地图画面呈现了中国主张的“九段线”，越南当局日前决定禁止原定7月21日在越南上映的影片。

主办韩国当红女团Blackpink越南巡演的中国公司iME周四辩解称，其“网站上的地图图像并不代表任何特定国家的领土，我们尊重所有国家的主权和文化”，并宣布将替换“不适合越南人的图像”。该公司还宣布已向越南当局寄去了书面说明。

越南当局周四重申，“在越南推广和使用带有‘九段线’的产品或出版物构成了对越南法律的违反，是不可接受的”。

根据法新社报道，越南网民日前发现中国主办公司iME网站的主页上出现了这张被称为“九段线”的南中国海地图，消息传出后，一下子触动了越南民间与官方的敏感神经。

按计划，韩国明星女团Blackpink将于7月29日和30日在河内举行两场音乐会。消息传出后，在这个很少举办大型国际艺术活动的越南首都引发空前的期待。但被起底中国主办公司网站上有主张中国主权的“九段线”南海地图后，越南一些脸书和抖音的用户呼吁抵制音乐会。

在Blackpink Vietnam FC（粉丝俱乐部）的脸书页面上，有越南网友这样评论：“为了支持越南，我们最好不要参加iME主办的演出”，还有网友说：“这里涉及我们国家的主权。虽然我很喜欢Blackpink，但我们应该为我们的主权发声”。

越南官方目前尚未决定是否取消上述演唱会，也未公布调查结果。

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