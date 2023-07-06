泽连斯基访问布拉格 呼吁各国加紧军援乌克兰

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乌克兰总统泽连斯基周四(7月6日）晚从保加利亚转往布拉格，对捷克进行访问，就乌克兰加入北约寻求支持；在俄罗斯对利沃夫发动袭击之际，泽连斯基呼吁西方加快向乌克兰运送武器。泽连斯基在保加利亚呼吁各国加紧军援乌克兰称，"交付武器的迟缓拖延了基辅的反攻行动"。泽连斯基坦承反攻不够快速，但"乌军正在推进"。

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法新社消息，在乌克兰向俄罗斯军队发起反攻之际，泽连斯基周四晚间抵达布拉格，并与捷克总统帕维尔举行会晤，而在北约重要的峰会下周即将在立陶宛维尔纽斯举行。

泽连斯基在其Facebook页面上发布了一段视频，在捷克安排的正式的欢迎仪式上，身着军绿色T恤的泽连斯基与帕维尔握手致意。

泽连斯基表示，在对捷克两天访问期间，他将会晤捷克总理菲亚拉以及参众两院议长，与捷克官员举行“实质性会谈”。

此前，泽连斯基刚刚结束对保加利亚一天的访问。泽连斯基在索菲亚表示，他(对各国的穿梭访问）旨在填补“武器的短缺"，而时间越来越紧迫。

泽连斯基重申，向乌克兰交付武器的迟缓拖延了基辅的反攻行动，使俄罗斯得以加强在被占领地区的防御，特别是布设地雷。泽连斯基呼吁合作伙伴国须保持(支持乌克兰的）积极性，"否则，我们将失去战场主动权”。

乌克兰和保加利亚周四还签署了一份联合声明，保加利亚支持乌克兰在定于7月11日至12日举行的维尔纽斯峰会之前加入北约。

与此同时，在乌克兰境内，周三至周四夜间，俄罗斯对利沃夫发动了空袭，利沃夫是一个很少成为攻击目标的西部主要城市，袭击造成五人死亡，至少36人受伤。据报道，这是自战争开始以来俄军对该地区发动的最具破坏性的袭击。俄军连续的空袭并造成30多栋公寓楼和建筑物受损。

泽连斯基在社交网站回应袭击时说，乌军必定会作出强烈反击。

总部设在巴黎的联合国教科文组织周四谴责俄军的袭击称，遇袭损毁的住宅大楼是历史建筑，位于世界遗产旧城的缓冲区。教科文组织称，这是战事爆发以来，在世界遗产公约保护地区的首次遭到袭击，教科文批评俄罗斯违反世遗公约和1954年《关于武装冲突情况下保护文化财产的海牙公约》。

乌克兰总统泽连斯基周五将前往伊斯坦布尔，与土耳其总统埃尔多安举行会谈。俄罗斯此前威胁要退出土耳其赞助的乌克兰谷物出口协议。

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