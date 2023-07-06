港警悬红通缉惹民意反弹 英澳议员促取消政要访华 李家超入美阻力增

香港/政治

香港警方悬红通缉八名身处海外的民主派人士惹起相关国家的议员和国际组织反弹，澳洲反对派联盟敦促总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese) 取消今年稍后的访华计划；英国国会议员既有呼吁减少对华贸易的依赖，亦要求外相就事件传召中国驻英大使，并立即暂停港英之间的部长级官员访问；另外，要求美国拒绝让香港特首李家超入境以便出席APEC会议的声音更加响亮，有学者估计，李家超最终成功入境的机会微。

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澳洲总理阿尔巴尼斯原订年底访华，以稳定中澳关系，但自港警发出悬红通缉令，反对和保留声音日渐增加，当地的《悉尼晨锋报》（The Sydney Morning Herald）形容这是总理稳定中澳关系的最大考验，而总理发言人则拒绝回应该报就阿尔巴尼斯会否如期访华的提问。

在此之前，阿尔巴尼斯在电视节目上表示，香港的通缉令「是不可接受的」，他当然感到失望，但会继续在可行情况下与中国合作，若有分歧亦会提出，而两国在人权问题上确有分歧。

反对总理访华的，有由澳洲自由党和国家党组成的澳洲反对派联盟，联盟成员之一的影子内政部长帕特森（James Paterson）向当地传媒表示，中国悬红通缉是把手伸得太长了，若总理像没事发生般与中国国家主席习近平握手言欢，他会关注阿尔巴尼斯的前途。他又说，香港特首李家超就事件的评论是令人深感不安的威胁，质疑总理计划在年内访华向公众发出什麽信息 。

在通缉名单上的前立法会议员许智峯直言，若总理按计划访华，他和很多港人都会忧虑，澳方对华立场是否有所软化；质疑人权是否已变得没那麽重要。

英国方面，民意代表反应强烈。身兼国会外交事务委员会成员的下议院议员斯利（Bob Seely）周三(5日)为两名身处英国的通缉人士举行记者会时认为，英国法官应退出香港法庭，而英国政府亦应减少对华贸易的依赖。他又说，民主国家应互相协调，并商讨如何保护在其领土内的香港人。

另外，英国上议院今（6日）天将就事件进行口头质询，事件会否令外相祁湛明（James Cleverly）的月底访华行程有变，惹人关注，特别是访华消息上月经媒体披露后，引来朝野反对，甚至有媒体报道，若外相坚持访华，将有部长级官员辞职抗议。

英国国会跨党派香港小组亦在5日发表谴责港府声明，并要求外相就事件传召中国驻英大使，立即暂停英国和香港之间的部长级官员访问，直至港府撤销通缉令为止。

美国方面，中港政府在美国财长那伦访华前夕公布悬红通缉八人事件亦令人质疑中国在发放什麽信息，但最易受影响的，应是香港特首李家超今年11月能否以被制裁之身丶破例入境美国，出席亚太经济合作组织领导人峰会。

美国官方就李家超入境的立场已出现转变，由不评论到年初时倾向让李入境，到最近受到国会议员和民间团体反对后，收回让李入境的言论，指官员内部回应中指让李家超入境是误发。经过悬红通缉事件，台北海洋科技大学通识中心副教授吴建忠在社交平台上估计，李家超获邀出席峰会的机会很微，因为制裁未解除前，李入境已不容易。

但他相信，虽然大部分国家的民主派都会藉事件游说官员避免访华，但各国领导人除了关注人权议题，尚有其他事情与中国沟通，包括管控分歧丶避免中国误判形势等，因此行程未必会受影响。

香港警方国家安全处以涉嫌触犯《港区国安法》为由，各悬红100万港元通缉八名已流散海外的港人，他们分别是前立法会民主派议员罗冠聪丶郭荣铿及许智峯；法律界人士任建峰丶已解散的香港职工会联盟前总干事蒙兆达丶美国港人组织「香港民主委员会」执行总监郭凤仪丶刘祖迪及袁弓夷。

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