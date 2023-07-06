耶伦在华开启经济外交 北京不愿强装笑颜？

美国财长耶伦访华

美国财长耶伦周四抵达北京，开启对中国为期四日的“经济外交”。尽管观察家们并不期待耶伦作为财长首次访华能够取得重大突破，她仍希望致力于恢复世界上两个最大经济体之间的关系。

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此间分析认为，耶伦此次中国行面临的重大挑战是如何让中方相信，美国以国家安全名义阻止中国获得半导体等敏感技术的一系列举措并不是为了损害中国经济。

耶伦抵达北京几小时前，中国商业部前副部长，被视为在中国外贸政策方面颇具影响力的魏建国再次不点名对美国发出威胁。星期二，中国决定对芯片和电动汽车制造必不可少的鎵锗两种稀有金属实施出口管制，此举被视为是对华盛顿采取的一系列针对北京的限制芯片出口的反击。隔了一天，魏建国对『中国日报』表示，中国政府的“这一举措是经过深思熟虑的重拳出击，不仅能打得某些国家慌，还会打得某些国家疼”。魏建国进而威胁，“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级。”

在美中关系因北京管制鎵锗出口而雪上加霜的背景下，魏建国的发言为几个小时后抵达北京访问的耶伦蒙上了阴影。耶伦访华，虽然各界并不期待有重大突破，但这是近五年来第一位美国财长访问中国，也是继日前美国国务卿布林肯访中后，第二位近五年来访问北京的美国重量级官员。无论如何，华盛顿为挽救中美关系不至于继续下滑，尤其为避免发生不测事件的勉力沟通可窥一斑。

在耶伦访华前夕，北京公布管制鎵锗出口，尤其在当前美中在高技术领域紧张对峙的局面下，魏建国的发言更被广泛视为剑指美国。北京当局周四似乎有意缓解气氛，周四，中国商务部发言人束珏婷对媒体称：“中国政府这些限制出口的举措不针对任何国家。”她补充说，美国和欧盟在北京宣布这一举措前已被提前告知。束珏婷解释说，“管制出口并非禁止出口”，并表示，如果出口这些金属符合现行标准和规则，将发给出口许可。

耶伦就在这样一种气氛中来到中国。她为期四日的“经济外交”面临许多关键问题，首先是半导体争端。拜登政府从2022年起，以维护国家安全的名义，决定严格限制出口中国的先进半导体和芯片制造机械的种类，激起中国的不满，北京周二对鎵锗等稀有金属限制出口显然是对上述措施的反击。

特朗普政府时期与北京开启贸易大战，对中国进口产品课征数千亿美元的惩罚性关税，拜登政府被认为有望取消这些对中国进口商品的关税，但不会在短时间内实现。耶伦本人质疑这些关税的有效性，但拜登政府的其他高级官员认为，关税有助于鼓励供应链撤离中国。据华尔街日报援引专家分析，耶伦本次中国行可能不会触及此类问题。

另外一个重大问题是中国营商环境恶化，外国在华企业越来越不安全。5月份，美国存储芯片制造商美光科技未能通过中国的安全审查。一段时间以来，中国的涉外咨询公司也面临打压。外企还对中国日益收紧的国家安全法，以及日前生效的反间谍法感到不安。除此之外，人民币汇率问题，人权和国家安全问题的紧张也加重了双方缺乏互信的氛围。

法新社则注意到，耶伦抵京时在机场仅受到中国财政部次级官员与美国驻华大使伯恩斯的迎接，这无疑是两国关系紧张的迹象。美中双方对此行能否打破美中关系的僵局似乎都不报太大的希望，一位陪伴耶伦访华的高级官员则认为，“如果我们不能够在某些方面达成共识，能够对话就显得更加重要。”

在中国方面，一些中国观察人士认为，耶伦4月份在有关美中经济关系的演说中，把美国及盟国的国家安全放在最重要的位置令人难以乐观。中国全球化智库创始人王辉耀这样对路透社描述：“我不能说耶伦不受欢迎，但是中国不能一边吞下毒药，一边还要强装笑颜。”

耶伦周五将于中国总理李强会谈，目前还不知道中国国家主席习近平是否与她会面。

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