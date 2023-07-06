耶伦将会晤李强 预计与中方讨论有关镓、锗出口限制措施

美国/中国/耶伦访华/贸易

美国财长耶伦周四(7月6日）下午抵达北京，展开4天的访华访问。耶伦在抵达后发推文表示，美国寻求与中国进行健康的经济竞争，以及更好沟通。据美方官员说，耶伦周五将与中国总理李强会面，预计耶伦将与中方讨论有关镓、锗的出口限制措施。

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路透社报道，美国财长耶伦在抵达北京之后发推文表示，很高兴来到北京，并期待推进拜登总统有关深化美中两国间沟通的目标。耶伦在推特上说，美国寻求与中国进行健康的经贸竞争，以使美国的企业及员工受益，美国也希望共同努力应对全球挑战。

耶伦说，美方在必要时将采取行动保护国家安全，此行提供了一个沟通的机会，避免沟通不畅或产生误解。

路透社称，耶伦抵达北京时仅受到中国财政部次级官员和美国驻中国大使伯恩斯的低调迎接，显示美中两国关系，特别是经贸关系紧张。双方的观察人士都对耶伦此行能否缓和美中紧张关系不抱太大希望。

路透社6日引述美国高级官员称，耶伦周五将与中国总理李强，以及中央财经委员会办公室主任刘鹤等官员会面。

官员称，耶伦与中国的谈判将并非徒劳，在两国有分歧时进行沟通更加重要。美国已明确表示不支持中美经济脱钩。美方希望进行"坦诚且富有成效"的对话，为未来的沟通奠定基础。

路透社引述这位官员称，中国不公平的经济操作，损害美国企业和工人的利益。耶伦将在会面中提及中国"不公平做法"，包括最近针对美国公司的惩罚性行动以及市场准入障碍。

美国官员称，预计耶伦将与中方讨论有关鎵、锗的出口限制措施。官员称，中国的举动"让我们感到担忧"，这就是为什么需要有多元化供应链的例子。

中国商务部3日宣布，为"维护国家安全和利益"，将自8月1日起对鎵、锗相关物项实施出口管制。届时出口商在申请出口许可证时，需提供金属用途的详细讯息。

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