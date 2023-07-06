视察东部军区：习近平称中国军队要“敢于打仗”

习近平/台海

周四在视察靠近台湾的东部战区时，中国国家主席习近平表示：中国军队必须“敢于打仗”。据中国媒体——中央电视台的报道，习近平在视察位于南京的中国人民解放军东部战区司令部时，对军方负责人强调说：他们必须 "敢打、会打，坚决捍卫国家主权和安全"。他补充说军方“要深入贯彻新时代的强军思想和军事战略方针，注重实战训练，加快提高制胜能力”；习近平还说，军队必须“提高党委领导人的备战和作战能力”。

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法新社指出，习近平的视察正值北京和华盛顿开展外交的重要时刻，而美国又是台湾安全的主要支持者，目前，美国财长耶伦目前正在北京访问，试图稳定北京和华盛顿之间的关系，并改善双边贸易。

中国一直认为台湾是它的一个省，自 1949 年中国内战结束以来，北京还没有成功地将台湾与其他领土统一起来。中国表示在未来某一天统一台湾的决心，并称如果有必要可以使用武力。

台湾问题是北京和华盛顿之间最敏感的争端。因此，在过去的一年里，每当美台双方的高级官员举行正式会议后，中国军方都在台海地区发起大规模的军事演习。

今天4月，台湾总统蔡英文与美国众议院议长凯文·麦卡锡在美国会晤后不久，中国军方就进行了模拟封锁台湾的军事演习。

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