路透社：美国即将宣布包括集束弹药的新一批对乌克兰军援

美国/乌克兰/军援

路透社消息，据美国官员周四(7月6日）表示，美国预计将宣布一项新的乌克兰武器计划，其中包括提供集束弹药，以帮助乌克兰对抗俄罗斯。与此同时，人权观察敦促俄罗斯和乌克兰不要再使用集束弹，并呼吁美国不要提供这些武器。

广告 继续浏览后续

路透社消息，据两名要求匿名的美国官员表示，美国将在周五宣布新的一批乌克兰军援，其中包括155毫米自走榴弹炮炮车发射的集束弹、海马斯多管火箭系统、布拉德利战车和史赛克装甲运兵车。

据白宫称，美国正在积极研究向乌克兰提供集束弹药，但白宫方面没有做任何正式的宣布。美国总统拜登下周将前往立陶宛首都维尔纽斯，出席北约峰会。

美国国防部一名高级官员上个月表示，美国军方认为集束弹药对乌克兰有用，但由于国会的限制和盟友的担忧，尚未批准交付。

就在美国考虑是否答应乌克兰政府的要求供应集束弹药之际，国际团体"人权观察"周四发表报告指出，俄罗斯与乌克兰军队都使用了集束弹药，造成乌克兰平民死亡。

人权观察（Human Rights Watch）敦促俄罗斯和乌克兰不要再使用集束弹，并呼吁美国不要提供这些武器。

全球已有超过120个国家签署一项禁用此类武器的国际条约。集束弹通常会在大片区域内散布大量的小型子炸弹，这些小炸弹可能在数个月或数年后，导致未注意的平民残疾或身亡。

目前俄罗斯、乌克兰和美国都拒绝签署这项禁用集束弹的公约。

人权观察引述100多位居民、目击者和当地救援人员称，去年俄罗斯入侵乌克兰后，乌克兰向当时俄罗斯掌控的乌东城市伊久姆（Izium）及周边地区发射集束弹药火箭，造成伊久姆至少8位平民身亡、15位平民受伤。

人权观察此前也指出，俄军在乌克兰使用集束弹药，已经造成许多平民丧生，联合国人权理事会也记录了俄乌双方使用此类炸弹的情况。

人权观察军控倡议主任魏尔汉（Mary Wareham）声明表示："俄罗斯和乌克兰使用的集束弹药，目前正残杀平民，且这种情况会持续很多年…双方都应立即停止使用，而不是试图获得更多这些滥杀人命的武器。"

乌克兰政府此前呼吁美国国会议员施压美国拜登政府，希望批准运送集束弹给乌克兰。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅