中国两大科技巨头遭重罚 反垄断风暴进入尾声？

中国反垄断风暴

中国监管机构周五对数字巨头腾讯和蚂蚁金服集团拥有的支付宝和财付通开出巨额罚单。两年前蚂蚁金服上市被叫停开启的官方针对科技巨头的“反垄断风暴”，至此似乎告一段落。

2023年7月5日，在即将于上海举行的世界人工智能大会之前，工人们为中国科技平台巨头蚂蚁集团布置了展台。中国监管机构7月7日宣布对蚂蚁集团及旗下机构罚款71.23亿元人民币。

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中国证监会周五宣布对蚂蚁集团及旗下机构罚款71.23亿元人民币，相当于9亿欧元，对其竞争对手支付通罚款近30亿元人民币，相当于3亿8千万欧元。

法新社报道说，两个在中国支付系统中占主导地位的私营集团在金融系统中占有如此重要的份量，且不服银行监管，早就成为当局的眼中钉。

蚂蚁金服集团是支付宝的所有者，支付宝是现在已很少使用现金支付的中国必不可少的手机支付系统。该公司还提供金融服务。它的主要竞争对手是微信支付，由互联网和视频游戏巨头腾讯公司拥有。

在对两家公司开出巨额罚单后，中国人民银行当地时间周五晚间发文称："大型平台企业金融业务中的大多数突出问题现在已经得到纠正"，这是否标志着中国对技术领域的大规模整顿已经结束？

两年多以来，当局对科技产业的整顿使这个充满活力的行业损失了数十亿美元的市值。

拥有蚂蚁金服的电商巨头阿里巴巴，在2020年底成为第一家受到当局打击的公司。当年10月，阿里巴巴创始人马云在上海陆家嘴金融论坛表示，中国的问题“不是金融系统性风险，而是缺乏金融生态系统的风险”，“今天银行延续的还是当铺思想”，“好的创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管”。

他的讲话被视为与当局公开叫板，激怒了中国领导人习近平。蚂蚁金服上市前马云被监管部门约谈，原本被视为史上最大规模的筹款（340亿美元）在最后一刻被官方叫停。随后，官方发出反资本信号，11月，阿里巴巴被以阻碍竞争的名义遭调查，并被处以23亿欧元的高额罚款，腾讯等一批科技公司也遭到罚款。中国几乎所有大型科技企业和平台企业都未能幸免，造成的后果是科技行业一片凋零。

这些举措标志着对新科技领域残酷收紧监管的开始，严重地打击了数字巨头的盈收能力。

此后，中国政府对数码平台采取了强硬的整顿措施，特别是在个人数据收集和保护、反竞争行为以及在国外筹集资金等问题上。中国几乎所有大型

2021年，“中国优步”滴滴被监管机构罚款约12亿欧元，其罪名归咎于个人数据泄露。该公司是中国代驾汽车预订的冠军，不顾中美地缘政治紧张的大背景，曾计划于2021年在纽约筹集资金，激起北京当局的不满。

法新社分析，周五公布的制裁措施大约标志着中国技术领域几年来动荡的结束。

蚂蚁集团和腾讯遭巨额罚款后，周五均不约而同地回应：“诚恳接受、坚决服从。”

中国人民银行当地时间周五晚间发文称，大型平台企业金融业务整改完成。

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