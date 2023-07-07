中国拟强化禁止日本食品进口中国措施

中国/日本/核污染

7月7日，中国海关总署指出：海关总署进出口食品安全局负责人就国际原子能机构发布日本福岛核污染水处置综合评估报告回答记者提问时表示：当前，日本核污染水排海问题已成全球关注焦点，也引起中国消费者对自日本进口食品安全的担忧。中国海关将保持高度警惕，以对国内消费者绝对负责为原则，视事态发展及时采取一切必要措施，确保中国消费者餐桌上的安全。

4月16日，日本驻韩国大使馆墙壁上贴出日本副首相麻生太郎的巨幅画像，韩国民众抗议日本向海洋排泄核污水的决定。地面上的抗议文字写着：“喝污染的水没问题”。

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国际原子能机构4日下午发布综合性报告称，福岛第一核电站排放处理水的计划符合国际安全标准。放射性物质对人体和环境的影响是非常微小的，可以忽略不计。

日本内阁官房长官松野博一在6月6日的新闻发布会上表示，与包括中国和韩国在内的许多海外核设施相比，东京电力福岛第一核电站处理水每年向海洋排放的放射性氚量较低。反驳了中国将日本的核处理水称为“核污染水”的做法。

7月7日，中国海关方面指出：中国海关注意到国际原子能机构近日就日本福岛核污染水排海方案发布的综合评估报告。这份报告未能充分反映所有参加评估工作各方专家的意见，有关结论未能获得各方专家一致认可。日方在排海的正当性、净化装置的可靠性、监测方案的完善性等方面还存在诸多问题。

中国海关总署表示：为防范受到放射性污染的日本食品输华，保护中国消费者进口食品安全，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品（含食用水生动物）严格审核随附证明文件，强化监管，严格实施100%查验。

2011年福岛第一核电站事故后，中国禁止日本东京、福岛、宫城、长野等10个都县的所有食品进口中国，实际上也不承认10都县以外的蔬菜等的进口，随着日中有关福岛第一核电站核处理水排海争论的加剧，中国可能对日本进口食品采取更加严厉的限制措施。

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