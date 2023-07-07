乌克兰即将获得威力巨大后患亦不小的集束炸弹

俄罗斯侵乌战争

乌克兰一直要求美国提供集束炸弹，从而一改大反攻艰难挺进的局面。给还是不给？在俄罗斯侵乌500日之际，美国最终下定决心，向乌克兰提供集束炸弹，这意味着华盛顿在向基辅提供的武器类型方面跨过了一个相当难跨越的门槛。

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白宫国家安全顾问沙利文对媒体表示： “这是一个困难的决定。我们推迟了一段时间”，但他补充说这是“正确的做法”。他说，拜登总统是在与盟国协商后做出这一决定的。他还保证，乌克兰人已经就他们使用这些武器的情况提供了“书面”承诺，以尽量减少“对平民造成的风险”。

法国外交部在美国宣布向乌克兰提供集束弹药后表示，法国继续尊重其签署『奥斯陆公约』时所做的承诺。但是“法国理解美国希望帮助乌克兰在面对俄罗斯发动的非法侵略时行使其合法防卫权的决定”。法国的意思很清楚，集束炸弹固然是法国的禁物，但日日遭俄罗斯侵略军蹂躏、集束炸弹轰炸的乌克兰有权以其人之道还治其人之身。

集束炸弹，威力巨大，遗患不小，对它的使用一直存在着巨大的争议。根据『华盛顿邮报』此前披露的消息，美国向乌克兰提供的集束炸弹，是一种名叫M864，155口径的炮弹，1987年起服役美军。五角大楼最后一份相关的报告公开于二十年前，美国国防部在报告中说：“这种炮弹的“哑弹”率为6%，这意味着炮弹携带的72个集束炸弹中至少有4个在大约22500平方米的范围内未能爆炸。”

但五角大楼发言人赖德在周四的简报中说，美国有几种两用改进型常规弹药炮弹的变种：“我们正在考虑供应的不包括老式变体，这些变体的哑弹率超过2.35%”。改进型炮弹可携带长达29公里的双重用途集束炸弹：杀伤人员和反坦克。

通常所说的集束炸药散播或释放小型炸弹，在撞击前、撞击时或撞击后引爆。根据所使用的武器类型，散布或释放的集束炸弹的数量可以从几十枚到600多枚不等。

在军事层面，集束炸弹无疑威力巨大，它可以用来消灭大量的敌方士兵，瘫痪机场跑道，或在广大地区布雷以阻碍敌人前进。

集束炸弹带来的问题是，它在比几个足球场还大的范围内不分青红皂白地散布大量的小型炸弹，其中相当一部分未能引爆而被埋在地下，形同地雷。

然而它最大的问题是违反了国际人道主义规则，专家说，有5%到40%的集束弹药在撞击时没有爆炸，因此可以在地下停留几十年，从而不分青红皂白地伤害平民和士兵。

2022年8月，集合了一批专业性质的非政府组织的集束炸弹监测组织指出，乌克兰战场是目前唯一使用集束炸弹的地区，使用者是俄罗斯军队。

白宫宣布向乌克兰提供集束炸弹后，一些人道主义组织立即警告集束炸弹对平民带来的严重恶果：国际残疾协会--人类与包容组织（HI）的巴普蒂斯特.查普伊斯谴责说：“从长远来看，这是对平民的死刑判决。有一些尚未出生的人将成为受害者。”他还表示，“这类炸弹威胁着人道救援组织进入战区，因此阻止了受害人口得到拯救的生命线。”

考虑到该类型炸弹潜在的后果严重，联合国于2008年通过『奥斯陆条约』，该条约于2010年生效。该条约禁止生产、销售和使用集束弹药。共有123个国家签约，但叙利亚、美国、俄罗斯、中国和以色列等国除外。

2008年的公约指出，集束弹药 "杀害或残害平民，包括妇女和儿童，阻碍人体发育发展，妨碍冲突后的恢复和重建，拖延、阻止难民和流离失所者重返家园"。

集束炸弹在第二次世界大战期间大规模出现。美国在伊拉克和阿富汗使用了这些武器，以色列在黎巴嫩也使用了这些武器，特别是在2006年对真主党使用了集束炸弹。查普伊斯指出，在越南战争结束近50年后，“老挝还在清理美国的集束弹药”。

大赦国际说，美国的决定 "是一个倒退，破坏了国际社会在试图保护平民在武装冲突期间和之后免遭此类危险方面取得的巨大进展"，呼吁华盛顿撤销其决定。

乌克兰总统泽连斯基周五在推特上感谢“来自美国的庞大而不可或缺的国防援助计划”，“谢谢美国人民和拜登总统。”

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