欧盟批港府大削区议会直选议席 严重质疑港式民主 港府强烈反对并要求道歉

香港/政治

欧洲联盟(欧盟)就香港通过大削直选议席逾八成的地区议会改革草案发表声明，指此举严重削弱港人选择地区事务代议士的能力，违背发展代议式民主的承诺，综合港府近年的其他改变，令人严重质疑香港的自由民主和政治多元状况。港府强烈反对欧盟的评论，并罕有地要求欧盟澄清声明中的谬误及致歉。

欧盟指香港改革后的区议会选举令人严重质疑香港的民主自由状况 2023年7月7日

广告 继续浏览后续

香港几乎只由建制派组成的立法会昨(6日)午全票通过改革区议会制度的草案，欧盟对外行动署迅速发表声明，指有关改革违背香港《基本法》中对代议式民主的承诺，进一步破坏「一国两制」原则。

发言人指出，港府继2020年实施《国家安全法》和在翌年改革特首及立法会选举规则后，推出大削直选议席至不足五分之一的区议会选举改制，严重削弱港人就地区事务选择代议士的能力，上述发展令人对香港的基本自由丶民主和政治多元状况提出严重质疑。而根据《中英联合声明》和中国的国际承诺，这些范畴的保障在 2047 年之前应该不变。

欧盟呼吁中国和香港当局恢复外界对香港民主进程的信心，并推动在《基本法》中订明的普选，以及维护香港的高度自治和对人权自由的尊重。

港府深夜作出回应，指欧盟的评论失实，亦是对香港民主发展的「无稽妄议」，对此表示强烈反对，又强烈要求欧盟立即停止干预中国内政及散播谎言。

港府发言人指出，改革是要恢后区议会在《基本法》中一个「非政权性区域组织」的定位，而《联合声明》及《基本法》均无一字提及区域组织须由选举产生，「任何将区议会说成是所谓『民主进程』的一部分，完全是指鹿为马丶无中生有。」港府形容，欧盟的声明是居心叵测，只是以「民主」为藉口来干预中国内政。

翻查资料，《基本法》虽没有提及区域组织需由选举产生，但立法会昨日审议区议会草案时，循选举委员会界别晋身立法会的谢伟俊议员表明，不能「搞错」《基本法》的方向是推动民主，期望现时有关区议会的安排属「过渡期」，日后可「行返转头」。

发言人重申，改革区议会是因为有大量区议员作出违反区议会职能的行为，甚至将区议会作为挑战国家主权和危害国安的平台，故须在制度上堵塞漏洞，把「反中乱港」分子完全排除于区议会之外，以全面落实「爱国者治港」原则。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅