泽连斯基访问土耳其 会晤埃尔多安

乌克兰/土耳其/外交

乌克兰总统泽连斯基于周五(7月7日）傍晚抵达伊斯坦布尔后，立即与土耳其总统埃尔多安举行会晤。除了为乌克兰加入北约寻求支持外，双方会谈还聚焦延长"黑海谷物协议"。

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法新社报道，伊斯坦布尔是泽连斯基此次多个北约国家穿梭访问的最后一站，旨在获得更多西方军援，并为乌克兰加入北约寻求支持。这也是泽连斯基自战争开始以来首次访问土耳其。

不过，美国周五已经明确表示，在定于7月11日至12日在立陶宛维尔纽斯举行北约峰会之后，乌克兰不会加入北约。 白宫国家安全顾问沙利文周五向媒体表示，乌克兰“在成为北约成员之前仍要完成一系列步骤”。

另外，土耳其总统埃尔多安与俄罗斯及乌克兰都保有密切的关系，泽连斯基与埃尔多安会谈另一个重点是讨论在战争期间跨黑海出口乌克兰粮食的协议。

由联合国和土耳其斡旋、于2022年7月签署的粮食协议将于7月17日到期，俄罗斯表示没有理由延长该协议。泽连斯基和埃尔多安都希望延长这项"黑海谷物协议"，允许乌克兰在战争期间将谷物运向全球市场。

俄罗斯周五表示，将“密切关注”泽连斯基与土耳其总统埃尔多安举行的会谈，并称他们在伊斯坦布尔的会面“非常重要”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫向媒体表示，“我们将密切关注这些会谈的结果。”他补充道，“了解讨论的内容对我们来说很重要。”

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