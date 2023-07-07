美国国务卿布林肯祝贺达赖喇嘛88岁诞辰

西藏

7月6日星期四是西藏宗教精神领袖达赖喇嘛88岁华诞。美国国务卿布林肯特此祝贺。流亡藏人行政中央在印度达兰萨拉举办官方庆典，为达赖喇嘛祝寿。达赖喇嘛讲话说，他对迫害藏人的中共党员“保持怜悯”，“认为他们是被三毒蒙蔽了。”

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布林肯在致辞中说，“值此达赖喇嘛尊者八十八岁生日之际，我向他致以最热烈的祝愿，这对西藏社会来说是一个吉祥的日子。尊者的仁慈和谦逊激励了世界各地的许多人，我对他对和平与非暴力的持续承诺深表钦佩。今天，让我们在重申我们致力于维护包括西藏社区在内的所有人的人权时，反思他的同情和宽容的信息。”

他还说，“美国坚定不移地致力于支持藏人的语言、文化和宗教身份，包括不受干涉地自由选择和崇拜宗教领袖的能力。”

根据西藏之页报道，藏人行政中央在印北达兰萨拉的大乘法苑举办官方庆典，为尊者达赖喇嘛祝寿。

据报道，达赖喇嘛尊者莅临现场、印北喜马偕尔邦首席部长苏克温德·辛格·苏胡（Sukhvinder Singh Sukhu）、台湾“国会西藏连线”副会长、立委洪申翰等多位援藏人士，同数百名流亡僧俗民众参加了活动。

达赖喇嘛发表讲话说，“我经常说念诵寂天菩萨的名言‘乃至有虚空，以及众生住，愿吾住世间，尽除众生苦！’我经常以这句名言利益他人。我出生在西藏，冠以达赖喇嘛的名号，一直到现在我都在利益世人，以及为西藏的事业努力。在西藏最困难的时候，我一直坚定决心。”

达赖喇嘛表示：“对于一直迫害我们的中共官员，我是保持怜悯，认为他们是被三毒蒙蔽了，中国的大多数民众是佛教徒，我曾经去中国的时候发现很多佛教的遗址，中国逐渐在改变，佛教也慢慢在复兴。另外，全世界各国的宗教呈现和谐局面，但是在各自的理念有不同的地方，但是我一直以所有人类都是一体的理念在处世。”

达赖喇嘛讲话时表示：“在未来的20几年，我有决心可以利益世人。未来的世界可以实现无武器和军事的世界，我认为可以实现。”

藏人行政中央司政边巴次仁致辞强调，“尊者达赖喇嘛不仅是全世界及雪域西藏人民今生与来世之怙主，也是眼前与长远所有幸福安乐之唯一源泉。”

他呼吁全体藏人同心协力，为争取西藏民族自由，为西藏民族的政教与正义事业做出努力。

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