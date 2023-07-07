美国宣布向乌克兰提供集束弹药 拜登：“这是一个非常艰难的决定"

美国/乌克兰/军事/集束弹药

美国周五(7月7日）宣布，向乌克兰提供包括集束弹药在内的新的军事援助，以支持乌克兰对抗俄罗斯。这是美国首次向乌克兰提供集束弹药，美国总统拜登表示，“这对我来说是一个非常艰难的决定"。美国并称，"乌克兰不会在下周北约峰会结束后加入北约"。泽连斯基立即对美国的决定表示欢迎。

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法新社报道，美国总统拜登周五接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时表示，“这对我来说是一个非常艰难的决定，”拜登并说，他事先与盟国和美国国会讨论了这个问题。

法新社称，此举"跨越了向基辅提供的武器类型的门槛"。

美国白宫国家安全顾问沙利文周五向媒体表示， “这是一个艰难的决定，我们推迟了一段时间(宣布这一决定）"，不过，沙利文表示，"这是正确的做法”，"帮助乌克兰对抗俄罗斯军队的需要超过了风险"。

沙利文说，拜登总统在与盟友协商并得到其政府的一致意见后做出了这一决定。

沙利文并表示，乌克兰已经就使用这些武器做出了书面保证，尽量减少“对平民造成的风险”。

正在土耳其访问的乌克兰总统泽连斯基立即对美国拜登政府的决定表示感谢和欢迎。泽连斯基在推特上发文称，“美国提供了一项庞大且是(乌克兰）急需的国防援助”。泽连斯基在社交平台形容，美国提供"及时、庞大和急需"的防卫援助，他感谢美国人民和拜登的"决定性步骤"。他说，扩大乌克兰的防御能力，将为解除对乌克兰土地的占领，以及拉近和平，提供新工具。

美国周五宣布向乌克兰提供新的8亿美元军事援助计划，除了包括“集束弹药（DPICM）在内的额外火炮系统和弹药外，此轮军援还追加了防空弹药、装甲车和反装甲武器等装备。该计划使自2022年2月战争爆发以来美国对乌军事援助总额超过410亿美元。

集束弹药是一种可在空中打开并在大范围内释放较小子弹的炸弹群，其子弹药数量可以从几十枚到 600多个不等。许多国家签署了2008 年《奥斯陆公约》禁止使用和生产集束弹药，但美国和乌克兰都不是该公约的缔约方。

美国的决定预计将可能引发一些长期反对使用集束炸弹的盟友国家和人道主义组织的反对。

白宫国家安全顾问沙利文周五就此进行了详细解释，他表示，“火炮是这场冲突的核心武器”，而且俄罗斯自战争开始以来就一直使用这种(集束弹药）武器。

另外，就乌克兰加入北约问题沙利文表示，"乌克兰不会在定于下周举行的维尔纽斯北约峰会结束后加入北约"尽管这一问题将会在峰会上讨论。沙利文说，乌克兰在成为北约成员之前仍需经历多个步骤。

法新社称，乌克兰加入北约申请将是下周北约峰会的核心议题之一，北约领导人将会重申最终接纳乌克兰入盟意愿。

另外，白宫顾问沙利文还表示，预计瑞典“在不久的将来”加入北约。沙利文称，目前阻止瑞典入盟的土耳其和匈牙利“有可能”在下周的北约峰会上改变立场，沙利文说，即使事实并非如此，美国预计瑞典也会“在不久的将来”加入北约。

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