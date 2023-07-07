RFI原材 / 关键金属

非洲 – 在非洲，刚果（金）与中资企业CMOC之间历时一年的争端结束。

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钴是新兴产业发展的一种重要金属资源。刚果民主共和国（RD Congo）供应全球制造手机和电动汽车电池所需用钴量的70%。

-- 刚果（金）铜钴矿区有库存超万吨 -

据本台法广（RFI）法文网«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在今天2023年07月07日星期五的最新报道，金属钴的市场价格在一年里重挫65%，从之前的每斤（livre）40美元跌到了14美元。然而中国企业与其刚果（金）合作伙伴刚果（金）国有矿业总公司吉卡明集团（Gécamines）之间的纠纷刚刚结束，让市场担心钴的价格将继续探低。

RFI Image / Afrique : RD Congo - au siège de la Gécamines à Lubumbashi. (illustration) © RFI/Sonia Rolley

在位于刚果（金）东南部的丰谷鲁美（TFM-Tenke Fungurume Mining）铜钴矿区，成堆地积压了数以万吨的阴极铜（cathodes de cuivre）和细钴粉（poudre de cobalt）。这里是当今世界最重要的矿区之一，占全球钴产量的15%。

-- 刚果（金）担忧抛售造成市场崩溃 -

拥有这一矿区80%产权的中国企业Cmoc在一年前被禁止对外出口，原因是它们被控低估了矿区里的储量，由此减少了应该给刚果（金）国家缴纳的税收。在经历了历时9个月的冻结后，刚刚达成了一项共识。这里的出口即将恢复。然而这里所堆积的钴的数量已经高达13000吨，占全球去年产量的7%。中方人员认为，当前情况对钴价不会有影响。但在金沙萨，有人并不持相同的观点。

RFI Image / RD Congo : Tenke Fungurume Mining (TFM) est l'un des plus grands producteurs de cuivre et cobalt au monde. Ici, la premières centrale photovoltaïque en construction dans la zone de Fungurume, dans le Katanga, en RDC. (illustration) © Denise Maheho/RFI

有分析人士认为，清理库存大约需要10个月的时间。这么做造成钴价进一步下滑的可能性不大，但会延长价格低迷的时期。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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中国与非洲 ： 刚果(金)和中企CMOC争端结束

_Papier Desk jour 2023.07.07 jour Nicolas Fin du conflit entre RD Congo et CMOC 尼古拉

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