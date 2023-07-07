刚果(金)和中企CMOC争端结束
非洲 – 在非洲，刚果（金）与中资企业CMOC之间历时一年的争端结束。
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钴是新兴产业发展的一种重要金属资源。刚果民主共和国（RD Congo）供应全球制造手机和电动汽车电池所需用钴量的70%。
-- 刚果（金）铜钴矿区有库存超万吨 -
据本台法广（RFI）法文网«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在今天2023年07月07日星期五的最新报道，金属钴的市场价格在一年里重挫65%，从之前的每斤（livre）40美元跌到了14美元。然而中国企业与其刚果（金）合作伙伴刚果（金）国有矿业总公司吉卡明集团（Gécamines）之间的纠纷刚刚结束，让市场担心钴的价格将继续探低。
在位于刚果（金）东南部的丰谷鲁美（TFM-Tenke Fungurume Mining）铜钴矿区，成堆地积压了数以万吨的阴极铜（cathodes de cuivre）和细钴粉（poudre de cobalt）。这里是当今世界最重要的矿区之一，占全球钴产量的15%。
-- 刚果（金）担忧抛售造成市场崩溃 -
拥有这一矿区80%产权的中国企业Cmoc在一年前被禁止对外出口，原因是它们被控低估了矿区里的储量，由此减少了应该给刚果（金）国家缴纳的税收。在经历了历时9个月的冻结后，刚刚达成了一项共识。这里的出口即将恢复。然而这里所堆积的钴的数量已经高达13000吨，占全球去年产量的7%。中方人员认为，当前情况对钴价不会有影响。但在金沙萨，有人并不持相同的观点。
有分析人士认为，清理库存大约需要10个月的时间。这么做造成钴价进一步下滑的可能性不大，但会延长价格低迷的时期。
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中国与非洲 ： 刚果(金)和中企CMOC争端结束
_Papier Desk jour 2023.07.07 jour Nicolas Fin du conflit entre RD Congo et CMOC
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