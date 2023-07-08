乌克兰承诺不会将集束弹药用于俄罗斯境内

乌克兰/集束弹药/联合国/美国

乌克兰国防部长雷兹尼科夫周六(7月8日）对美国决定向乌克兰提供集束弹药表示欢迎，称将有助于乌克兰夺回被占领土，乌克兰同时承诺不会将集束弹药用于俄罗斯境内。联合国秘书长及西班牙、加拿大等国表示反对在战场上使用集束弹药。

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美国周五宣布，为了协助乌克兰对占据其领土的俄罗斯军队发动反攻，将向乌克兰提供遭到广泛禁用的集束弹药。

路透社报导，乌克兰防长雷兹尼科夫（Oleksii Reznikov）周六在推特发文表示，这些集束弹药将"协助拯救乌克兰士兵的生命"，乌克兰并承诺将严格追踪纪录这类武器的的使用，并与伙伴国家交换资讯。

雷兹尼科夫称："我们的立场很简单——我们有必要解放暂时遭到占领的国土、拯救我们人民的生命。"

他并表示："乌克兰只会把这些军火用在解除国际承认的乌克兰领土遭到占领状态，而不会用在获得正式承认的俄罗斯领土上。"

全球有100多个国家禁用集束弹药，这种武器不仅会释放大量较小的子炸弹，在一片广大区域无差别杀人，且其中未爆弹构成的危险也可能绵延数十年。

美国白宫国家安全顾问沙利文周五向媒体解释提供乌克兰集束弹药的理由。他表示："我们承认，集束弹药的未爆弹构成平民伤害风险。但如果因乌克兰没有足够火砲，而让俄罗斯的部队和战车辗压乌克兰阵地、占领更多乌克兰领土、征服更多乌克兰平民，同样也会构成庞大的平民伤害风险。"

雷兹尼科夫周六并指出，乌克兰军队不会在都市地区使用集束弹药，只会用于"突破敌人防线"。

俄罗斯、乌克兰和美国都没有签署国际"集束弹药公约"（Convention on Cluster Munitions），这项公约禁止生产、储备、使用和转移这种武器。

法新社报导，俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）周六则透过声明表示，美国决定提供乌克兰集束弹药"是绝望之举"。

另外，"集束弹药公约"签署国西班牙周六表示反对美国的决定。西班牙国防大臣罗夫莱斯周六表示，西班牙向乌克兰做出了坚定承诺，但同时也承诺某些武器和炸弹在任何情况下都不能向他国提供。

英国首相苏纳克周六表示，英国也是禁止生产及使用集束弹药的国家。"英国将继续尽力支持乌克兰反击俄罗斯的非法入侵"。

加拿大总理重申反对这类武器。加拿大政府周六在一份声明中称，加拿大不支持使用集束弹药，并努力阻止这类武器对平民特别是儿童的伤害。

联合国秘书长副发言人哈克也表示，联合国秘书长古特雷斯不希望在战场上继续使用集束弹药。哈克表示，古特雷斯支持15年前通过的《集束弹药公约》，他希望各国能够遵守这一公约的条款，古特雷斯不希望在战场上继续使用集束弹药。

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