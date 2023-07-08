乌克兰获得集束炸弹 以毒攻毒？

俄罗斯侵乌战争

美国同意向乌克兰提供期待已久的集束炸弹后，引发许多人权团体的批评，他们的理由是这一“脏弹”会造成无区别伤害的后果，一旦使用后患无穷，这也就是除了美、俄、中、以色列、叙利亚少数国家外，全球130多国在禁止使用集束炸弹的『奥斯陆条约』签名的主要理由。

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法国也『奥斯陆条约』的签约国，但在白宫宣布作出向乌克兰提供集束炸弹的“艰难的决定”之后表示，法国始终不渝地遵守『奥斯陆条约』，但是“理解”美方的决定，认为这是美国希望借此帮助乌克兰抵抗俄罗斯的非法侵略时行使其“合法的自卫权”。

如果说人权团体的担忧有道理的话，俄罗斯要毁灭乌克兰的疯狂意志更让人恐怖，俄罗斯自从侵乌以来日甚一日对乌克兰不区分烧杀、轰炸，动用“哑弹”率据指高出40%的集束炸弹对乌克兰狂轰滥炸。

乌克兰与美方达成文字承诺，乌克兰国防部长周六表示，集束炸弹乌方仅在俄罗斯占领区使用，而不会在俄罗斯使用。“乌克兰的立场很简单，解放我们暂时被敌人占领的土地，拯救我们的人民!”乌克兰还保证，将严格记录使用情况以及使用地点，以备战后优先进行排雷。乌克兰还保证向盟友报告这类弹药的使用情况及有效程度。

集束炸弹的威力是巨大的，美国改进型集束炸药具有双重用途：杀伤人员和反坦克。可以地毯式消灭敌军，瘫痪机场以及在广大地区布雷阻碍敌军前进。

美国国家安全顾问沙利文周五在解释美国为什么会向乌克兰提供集束炸弹时表示，我们承认集束炸弹会因个别子弹药未爆炸可能给平民带来危险，但是，现在存在着一个巨大的危害平民生命的危险是，因为乌克兰不具备足够的大炮，俄罗斯军队和坦克有可能继续在乌克兰领土上畅行无阻，继续占领更多的乌克兰土地，迫使更多的乌克兰人民屈服。

华盛顿邮报报道，美国向乌克兰提供的集束炸弹M864是1987年服役美军的155毫米口径炮弹，二十年前美国五角大楼公开其哑弹率为6%，后来的改进型哑弹率仅为2.35%。五角大楼发言人莱德表示，美国将向乌克兰提供哑弹率最低的弹药，据指，2020年进一步改进的集束炸弹，最新测试哑弹率低于1.2%。

法国有影响力的大报『世界报』在其题为“向乌克兰运送集束炸弹：危险的升级”社评中认为，华盛顿向乌克兰提供这种武器事实上“超越了伦理界限”，主要的理由是这种威力巨大的炸弹的重大缺陷就是在其撞击时如未爆炸，将会持久地危害所触及地区，无区别打击平民。

该报认为提供集束弹药的危险是显而易见的。因为战争是在乌克兰境内进行的，乌克兰平民将长期暴露在弹药中，而这些弹药将对使用过的地方的重建产生持久影响。”

世界报社评称，正如白宫所承认的那样，正在进行的常规战斗的强度已经使美国的储备紧张到为交付这些有争议的弹药铺平道路的地步，以抗衡俄罗斯在火炮方面的优势。但是这样一来，华盛顿也迈出了危险的一步。

俄罗斯对叙利亚政权在2013年对其人民使用化学武器的态度表明，当其利益受到威胁时，与民主国家不同，莫斯科在进行战争时绝不会有任何底线，更无道德考量。俄罗斯在过去四分之一世纪里在许多战区进行的系统性打击居民区的战略也证明了这一点。

世界报社评的结论虽然没有明言，字里行间流露出乌克兰使用集束炸弹是被逼迫的结果，该报说，今天，俄罗斯正使乌克兰日复一日、夜复一夜地陷入恐怖之中。俄罗斯这种毫无道德考虑的恐怖策略使关于集束炸弹的滥杀性质的辩论几乎变得非常次要。普京决定轰炸式不区分军事目标和平民。当平民被击中时，它是故意的。因此，这场针对乌克兰城市的懦夫的战争是克里姆林宫的主人所犯下的最明显的战争罪行。

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