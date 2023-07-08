亚速旅指挥官从土耳其重返乌克兰 克里姆林宫震怒

俄罗斯侵乌战争

俄罗斯侵乌500日，泽连斯基宣布，在土耳其避难的马里乌波尔保卫战的数位英雄---亚速旅的指挥官重返乌克兰。克里姆林宫对此非常愤怒，抨击基辅违反了与莫斯科达成的让这批指挥官只有在战后才能重返乌克兰的协议。

乌克兰总统泽连斯基把流放在土耳其的五名亚速旅指挥官带回乌克兰。在这张由乌克兰总统新闻办公室提供的照片中，2023年7月8日星期六，乌克兰总统泽连斯基（右上）和总统办公室主任安德里-叶尔马克（右下）在飞机内与参加马里乌波尔保卫战的亚速旅指挥官奥列赫-霍缅科（中下）、德尼斯-施莱哈（左上）、德尼斯-普罗科佩科（左上）、谢尔希-沃林斯基（右上）和斯维亚托斯拉夫-帕拉马在从土耳其飞往乌克兰的途中交谈。

广告 继续浏览后续

刚刚结束对土耳其访问的乌克兰总统泽连斯基在Telegram宣布，经过与土耳其谈判后，他从土耳其带回了这批被俄罗斯诬蔑为“纳粹”，但是在马里乌波尔亚速钢铁厂战斗到最后一刻的“英雄指挥官”。

他们是：丹尼斯-普罗科佩科 (Denys Prokopenko)、斯维亚托斯拉夫-帕拉马(Sviatoslav Palamar)、谢尔希-沃林斯基(Serhi Volynsky)、丹尼斯-切莱加(Denys Chlega)和奥列格-霍缅科(Oleg Khomenko)。

守卫马里乌波尔的亚速旅战士英勇善战，抵抗俄军直至最后一刻，被乌克兰视为英雄，但深遭俄罗斯痛恨。

克里姆林宫发言人佩斯科夫抨击让这批指挥官重返乌克兰，不管是乌克兰还是土耳其都“违反了既定协议”，佩斯科夫称，乌克兰指挥官重返与基辅发动的反攻已经失败有关，同时，在北约峰会前夕，土耳其遭到北约盟国的巨大压力有关。

这些在在乌克兰被视为“全民英雄”的亚速旅指挥官，属于坚守在马里乌波尔亚速钢厂地下通道的最后一批守军之一。2022年2月24日，俄罗斯侵乌战争爆发，进入乌东地区顿涅茨克州的俄军入侵并包围位于该州的马里乌波尔市，但是，俄军并未按计划快速占领该市，守卫该城的亚速旅与其他乌克兰部队顽强抵抗，俄军几乎炸毁全城，亚速钢铁厂成为乌军最后要塞，乌军利用此地复杂的地道和盘根错节的建筑继续抵抗，战斗持续了将近三个月直至5月20日，守卫军人最后投降。

2022年9月，俄罗斯与乌克兰交换俘虏，以上几位亚速旅指挥官是涉及215名乌克兰囚犯的交换的一部分。但是，俄罗斯当局害怕“放虎归山”，最终各方根据与土耳其总统埃尔多安斡旋达成的协议条款，他们将被转移到土耳其，土耳其保证让他们“绝对安全地”留在土耳其，“在舒适的条件下生活到战争结束”，并被置于土耳其总统的 "个人保护之下"。根据那次的换俘协议，俄方带走了55名俘虏，包括亲俄的乌克兰政治家，前议员维克多-梅德韦杰克。

去年6月6日，乌克兰总统泽连斯基表示，被俄方俘虏的亚速钢铁厂守军总共约2500人。

『基辅独立报』记者伊利亚-波诺马连科在推特上指出，“至今约有700名亚速钢铁厂守军战士仍被俄罗斯人囚禁”。

7月8日，也是乌克兰抗俄战争第500天，当日，泽连斯基登上战争初期遭俄军占领后被乌军夺回的黑海深处的蛇岛，以示乌克兰抗战到底直至胜利的决心，

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅