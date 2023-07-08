前中国司法部长傅政华北京豪宅被法拍引关注

头号酷吏今昔

位于北京黄金地段的一套房产被法拍引起社会关注，原来，房产原主人是有“头号酷吏”之称的中国前司法部长傅政华。

档案照片。图为2011年1月17日，傅政华在中国北京的一次会议上，当时他是北京市公安局局长。

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根据中国媒体报道，据京东司法拍卖平台发布的拍卖公告，此套房产所在地为北京东城区崇文门幸福大街“天坛公馆”1号楼1单元602，四室一厅南北朝向带阁楼，目前已腾空。

该套房产位于北京市中心，距世界遗产天坛公园步行距离大约1000米，距离天安门广场、王府井大街大约四五千米。

这套房产面积236平方米，评估约人民币2811万元，起拍价约1967万元，低于评估价大约百分之三十。开拍时间定为7月27日上午10点。

财新网报道，截至截稿前，已有3212人围观该套房产，98人关注提醒，尚无人报名竞拍。

傅政华曾被公认是习近平的“刀把子”，他本来是在前“政法沙皇”周永康手下成长起来的干将，但在关键时刻投靠习近平，“打周有功”，由此成为中共历史上同时兼任北京市委常委、北京市公安局一把手以及公安部副部长的第一人。

傅政华也被指是迫害高智晟律师的元凶之一，后来直接参与了709大抓捕，这是一起数百名律师、维权人士被失踪，被拘捕，震惊中外的大事件。傅政华担任司法部长以来，中国律师的生存环境更加恶劣，许多律师被吊证，被注销。傅政华落马后，许多新闻人、律师、维权人士，各种各样在傅政华主事期间的受害者，一时奔走相告。

但这都不是傅政华落马的正式罪名。中纪委通报列举的傅政华最大的罪名是“参与孙力军政治团伙，拉帮结派，结党营私”，“危害党的集中统一”等等，但孙力军仅为公安部副部长，而早于他就已升至高位的傅政华曾经是公安部常委副部长、正部级，司法部长，傅政华加入了孙力军政治团伙，令人费解。

傅政华最后被判处终身监禁的公开罪名却又是受贿罪，徇私枉法罪，前面提到的政治罪名只字不提了。

傅政华最后为什么失去了习的信任？有分析认为，习近平一直强调“政治安全”，要求高官对习个人绝对忠诚和完全驯服，对领袖不能有任何怀疑，从中纪委给傅政华孙力军定的罪名看，大约习近平怀疑傅政华和孙力军的忠诚度仍然不够。

根据公开资料，傅政华1955年3月出生，河北滦县人，曾任北京市委常委、政法委副书记，北京市公安局党委书记、局长；公安部副部长、党委副书记（正部级）；司法部部长、党组副书记等职。2020年5月起任全国政协社会和法制委员会副主任。

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