法国人权特使对香港当局重金悬赏追杀异议人士表示担忧  709八周年北京对人权律师打压有增五无减

香港/人权

香港当局向全球悬赏通缉 包括前立法会议员罗冠聪等八名异议人士引发国际社会广泛担忧，法国人权大使周五发表声明对此表示担忧，此外，709事件八周年前夕，国际特赦发表声明，呼吁中国关注中国异议人士处境。

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继美国，澳大利亚，欧盟等政府公开发表声明之后，法国外交部人权特使德尔菲娜··波里恩（Delphine Borione）7月8日发推文表示法国对当局宣布向8名居住在海外的香港民主运动人士发出逮捕令深表关切。她说，这一事态发展进一步威胁到香港人在特区内和海外行使基本自由的权利，她重申了法国对香港"一国两制 "原则和港人基本权利的尊重，尤其是言论自由，这是香港得以繁荣的根基。法国呼吁中国当局尊重其国家和国际承诺，停止对民主和人权活动家的一切形式的压力。

另据英国媒体报道，流亡伦敦的香港前立法会员罗冠聪向英国媒体表示担心由于香港政府重金悬赏，担心自己会遭到绑架。

此外，2023年的7月9日是中国大规模拘捕维权律师以及人权活动人士的八周年的纪念日，八年之后，仍然有许多人权律师及家属遭受迫害无法执业、被限制出境、被非法拘禁、非法审判、被酷刑… 他们是余文生，江天勇，王全璋，李和平、谢阳、唐吉田、郭飞雄…等等。

余文生夫妇在欧盟委员会主席冯德莱恩以及法国总统马克龙访问北京期间遭到警方拘押，并在随后被正式批捕，留下他们的未成年儿子独自在家。

李和平律师一家在北京遭到驱赶之后强迫搬家并且遭到死亡威胁，日前他们在前往泰国的途中遭到警方截回，他们被禁止出境。

王全璋一家连续三个月遭到无端驱赶，甚至被断水断电长达20多天。

国际特赦组织呼吁 中国 当局必须停止对人权律师和为人权发声者的镇压。

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