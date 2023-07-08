美国财长耶伦：面对气候变化，北京与华盛顿的合作“至关重要”

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周六在访问北京的第二天，美国财长耶伦表示，中美之间的合作对于资助应对气候变化“至关重要”。 她宣称：“作为世界上两个最大的温室气体排放国、和最大的可再生能源的投资者，我们既有共同的责任，也有能力引领潮流”。并强调：尽管双边关系紧张，但这仍是华盛顿保持关键合作的领域。

2023年7月7日星期五，在中国北京，美国财长耶伦（Janet Yellen）在与美国商界人士举行的圆桌会议上发言，美国驻华大使尼古拉斯-伯恩斯坐在一旁。

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法新社指出，耶伦的访问是在美国国务卿布林肯访华几周后进行的，这是拜登政府在因新冠危机而与中国几乎完全隔离三年之后，恢复与北京的实际接触所做的努力。 周六，耶伦在一个专家圆桌会议上表示：“气候变化是全球挑战清单上的第一位，美国和中国必须共同努力应对这一生存威胁。”

美国财长坚称：“我相信美国和中国在气候变化融资方面的持续合作至关重要”。自 2021 年上任以来，首次访问北京的耶伦还断言：“应对气候变化的资金必须是有效目标”，她还呼吁中国支持绿色气候基金等多边机构。

去年夏天，中国暂停了气候谈判，以抗议美国前众议院议长南希·佩洛西访问台湾。 但现在有迹象表明出现了和缓：周五，美国国务院一位官员表示，美国气候特使克里即将访问中国，讨论与北京合作应对气候变化的可能性。

法新社的报道指出，更广泛地说，耶伦在周五与中国总理李强的会晤中打出了安抚牌，强调北京和华盛顿在经济和金融问题上直接沟通的重要性，同时也在债务等全球挑战上联手合作。 中国社会科学院专家指出，这次会议无疑为她接下来的访问“定下了基调”。

周六，美国财长还将会见女性经济学家和负责经济问题的副总理何立峰。 社科院专家预测说，在这些会晤中，耶伦应该能够讨论更具体的主题，例如宏观经济和技术出口。 美国智库德国马歇尔基金会 (GMF) 的林赛·戈尔曼 (Lindsay Gorman) 表示，问题在于，过度负债和气候合作等“属于全球挑战的主题”是否会被放在议程的首位。

周五，耶伦还会见了美国在华公司的负责人。在两个大国之间地缘政治紧张的背景下，他们向耶伦表达了对商业环境日益不确定的担忧。 中国美国商会会长迈克尔-哈特对法新社记者说：“任何有助于改善美中关系的事情，首先将有助于这里的企业和投资环境，其次，将为我们提供更多合作机会。”

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