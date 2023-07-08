耶伦会晤中国副总理 强调公平竞争密切沟通避免误解

美国/中国/美中关系

正在北京访问的美国财政部长耶伦周六(7月8日）与中国副总理何立峰举行会晤。耶伦表示，美中应就特定经济做法的疑虑"直接"沟通，尽管两国关系紧张，耶伦仍呼吁世界两大经济体之间加强合作。耶伦表示，必须公平竞争并密切沟通，以避免误解。

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法新社称，美国财长耶伦这次为期四天的访问是在国务卿布林肯访华几周后进行，标志着拜登政府希望稳定这两个世界主要经济体之间的紧张关系。

耶伦周六与中国副总理何立峰举行会晤，她指出去年美中双边贸易创纪录，证明两国经贸关系紧密相连。

耶伦在钓鱼台国宾馆向何立峰表示说："（中国）有充裕的空间让美方企业参与贸易和投资。如果对特定经济做法有疑虑，我们应该直接进行沟通。"

何立峰回应说，中国国家主席习近平与美国总统拜登去年11月会晤后，中美努力改善关系，但遭到"意外事件"阻碍，使北京感到遗憾。

何立峰并称，美中"两国元首达成的共识，在落实过程中存在一些问题"。

路透社报导，耶伦则表示："在复杂的全球经济形势下，两大经济体迫切需要就应对各种挑战，密切沟通和交换意见。"

耶伦说，这样做可以"帮助双方更全面了解全球经济前景，并做出更好的决策来加强我们的经济"。

尽管有关美中经济脱钩的说法甚嚣尘上，但最近的数据显示，中美两国贸易关系基本稳固，去年双向贸易额达6900亿美元。

耶伦并重申她的观点，即美国在与中国的关系中，并不寻求"赢家通吃"的做法或经济优势，而是希望确保有基于"一套公平规则"的良性竞争，使两国均可长期受益。

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